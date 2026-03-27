Derby am Samstag bei der DJK Altenkirchen von Andreas Hofer · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser

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In Altenkirchen steht am Samstag Derbytime an – im Anschluss lädt die DJK traditionell zum Starkbierfest. Die spannende Frage: Wer darf nach dem Schlusspfiff genüsslich anstoßen, und wer muss den Frust herunterspülen?

Die DJK Altenkirchen hat bereits zwei Partien absolviert, beide jedoch verloren – gegen Oberdietfurt und Massing. Dadurch steckt man weiter tief im Tabellenkeller, die rettenden Plätze liegen vier Punkte entfernt. Ein Punktgewinn ist also Pflicht, ein Sieg fast schon notwendig. Der Trainerwechsel hat bislang nicht die erhoffte Trendwende gebracht, doch Andreas Finkenzeller und Ronny Frammlsberger werden ihre Mannschaft sicher optimal auf das Derby einstellen. Auch aus Haberskirchner Sicht wirft das vergangene Spiel gegen Triftern Fragen auf. Einerseits war man überlegen, andererseits fehlte die letzte Durchschlagskraft im Angriff. Mit der finalen Aktion hätte man das Spiel sogar noch verlieren können – so geht der Punkt letztlich in Ordnung. Man hat den Gegner auf Abstand gehalten und ist einen Zähler näher am Saisonziel.