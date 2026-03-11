Derby am Quenz: Ringt Stahl den Stadtrivalen ein zweites Mal nieder?

– Foto: Stahl Feuer 🔥

Am 16. Spieltag der A-Junioren Brandenburgliga steht das Derby zwischen der BSG Stahl Brandenburg und dem Brandenburger SC Süd 05 nicht nur im Zentrum der Sicherheitsbestimmungen, auch im sportlichen Sinne sind beide Mannschaften gefordert, alles auf dem Platz zu lassen. Währenddessen wollen Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 mit elf Siegen in Serie und Verfolger FSV 63 Luckenwalde mit fünf Erfolgen am Stück ihre Siegesserien fortsetzen. Am Tabellenende drohen erste Entscheidungen: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, Oranienburg und der FSV Union Fürstenwalde, allesamt ohne Rückrundenpunkt, stehen unter Zugzwang, während der FC Neuenhagen 1913 und Bornim ebenfalls auf ihren ersten Rückrundenerfolg warten.

Für den Tabellenzweiten FSV 63 Luckenwalde ist das Heimspiel gegen Aufsteiger BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow ein weiterer Prüfstein im mittlerweile nur noch sporadischen Titelrennen mit dem RSV Eintracht. Nach dem 10:0 gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, bei dem Luckenwaldes Offensive die Gäste über die gesamte Spielzeit hinweg dominierte und die Tore wie am Fließband fielen, kommt die Mannschaft mit fünf Siegen in Serie und einem beeindruckenden Torverhältnis von 56:23 mit viel Selbstvertrauen in diese Partie. Der BSC Preußen reist seinerseits mit Rückenwind an, denn das Team hat die letzten drei Spiele gewonnen und zuletzt beim 2:1 in Neuenhagen auch nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich die Nerven behalten. Das Hinspiel endete in einem spektakulären 4:3 für Luckenwalde, was unterstreicht, dass hier erneut ein offener Schlagabtausch zweier formstarker Offensivreihen zu rechnen ist. Für den Aufsteiger ist es die Chance, den Anschluss an die Top vier zu halten, für Luckenwalde muss der nächste Pflichtsieg her, um den Druck auf Spitzenreiter RSV Eintracht hochzuhalten. ---

Das mit Abstand brisanteste Spiel des 16. Spieltags in der A-Junioren Brandenburgliga steigt am Samstag um 11:30 Uhr im Stadion am Quenz: Das Brandenburg-Derby zwischen der BSG Stahl Brandenburg und dem Brandenburger SC Süd 05. Die Stahl-Mannschaft geht mit breiter Brust in die Partie, schließlich gewann sie das Hinspiel beim Ortsrivalen bereits mit 2:0 und will nun auch im eigenen Stadion den zweiten Derbysieg einfahren. Doch beide Teams müssen nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen reagieren: Während die Mannschaft von Trainer Lars Bauer nach der empfindlichen 0:7-Schlappe beim SV Wacker 09 Ströbitz auf dem dritten Tabellenplatz (32 Punkte) steht und sich Platz zwei zurückerobern möchte, muss der Brandenburger SC Süd 05 von Philipp Mangelsdorf nach der 1:3-Niederlage gegen Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 wieder in die Spur finden. Mit 23 Punkten auf dem siebten Rang haben die Gäste zwar bereits neun Zähler Rückstand auf die BSG Stahl, doch im Derby zählen nur Emotionen und Tagesform. Beide Teams verfügen über offensives Potenzial, denn Stahl erzielte in 15 Spielen bereits 59 Treffer, Süd 05 kommt auf 47 Tore - eine Statistik, die auf ein torreiches Duell hoffen lässt. Die besondere Atmosphäre beinhaltet auch sicherheitstechnische Konsequenzen: mit getrennten Zugängen für Heim- und Gästefans sowie erhöhtem Sicherheitsaufwand inklusive Taschenkontrollen und Alkoholverbot muss zu rechnen sein. Dies teilt Gastgeber BSG Stahl Brandenburg mit. Beide Vereine appellieren zudem an einen respektvollen und fairen Umgang in- und außerhalb des Stadions, der den sportlichen Vergleich der Junioren in den Mittelpunkt stellt. ---

Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 geht mit einer beeindruckenden Serie von elf Siegen in Folge und insgesamt nur einer Saisonniederlage in das Heimspiel gegen den FSV Bernau. Zuletzt setzte sich der Tabellenführer mit 3:1 beim Brandenburger SC Süd 05 durch, kontrollierte die Partie über weite Strecken und ließ nach frühem Zwei-Tore-Vorsprung nur kurz Spannung aufkommen, bevor der Sieg endgültig abgesichert wurde. Der FSV Bernau reist allerdings mit einem Ausrufezeichen an: Das 8:0 gegen den FSV Union Fürstenwalde am vergangenen Spieltag war ein dominanter Auftritt, bei dem der Gastgeber nach der Pause Tor um Tor nachlegte und die Verunsicherung des Gegners konsequent ausnutzte. Im Hinspiel musste Bernau beim 1:4 deutlich den Kürzeren ziehen, nun will die Mannschaft zeigen, dass sie aus der ersten Begegnung gelernt hat und dem souveränen Tabellenführer zumindest phasenweise auf Augenhöhe Paroli bieten kann. ---

Der Oranienburger FC Eintracht 1901 steckt tief im Tabellenkeller und geht nach sieben Niederlagen in Serie mit nur sechs Punkten in das Heimspiel gegen den SV Wacker 09 Ströbitz. Das jüngste 1:5 in Ahrensfelde war sinnbildlich: Nach der Führung der Gäste brach Oranienburg ein, kassierte mehrere Gegentreffer in kurzer Zeit und fand offensiv kaum Entlastung. Ganz anders die Ausgangslage bei SV Wacker 09 Ströbitz, der mit 81:20 Toren die treffsicherste Offensive der Liga stellt und zuletzt den Tabellendritten BSG Stahl Brandenburg mit 7:0 überrollte. Bereits im Hinspiel setzte Wacker mit dem 17:0 gegen Oranienburg ein historisches Ausrufezeichen, doch nun wird spannend zu sehen sein, ob Oranienburg vor eigenem Publikum zumindest defensiv stabiler auftreten und den Favoriten länger ärgern kann, oder ob sich die Wucht der Ströbitzer Offensive erneut früh durchsetzt. ---

Für den FSV Union Fürstenwalde geht es im Heimspiel gegen den FC Neuenhagen 1913 um viel mehr als drei Punkte: Nach sechs Niederlagen in Folge und 35 Gegentoren allein in den letzten drei Partien steckt die Mannschaft tief in der Krise. Das 0:8 in Bernau zeigte erneut die großen defensiven Probleme, als Union nach dem ersten Gegentor kaum noch Zugriff auf das Spiel fand und Bernau die Unsicherheit konsequent bestrafte. Der FC Neuenhagen belegt mit 14 Punkten Rang elf und hat ebenfalls beide bisherigen Rückrundenspiele verloren. Zuletzt stand ein knappes 1:2 gegen BSC Preußen, bei dem man nach zwischenzeitlichem Ausgleich dennoch ohne Zählbares blieb. Im Hinspiel setzte sich Neuenhagen zu Hause mit 3:0 gegen Union durch, was den Gastgebern nun zusätzlich Druck macht: Gelingt keine deutliche Reaktion, könnte Union schon früh in der Rückrunde den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze verlieren, während Neuenhagen mit einem Auswärtssieg einen wichtigen Schritt in Richtung Sicherung des Klassenerhalts machen könnte. ---

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde hat sich mit dem 5:1-Heimsieg gegen den Oranienburger FC Eintracht einen Platz über den Abstiegsrängen gesichert, nachdem die Mannschaft nach einem Rückstand das Spiel drehte und vor allem im zweiten Durchgang die klareren Aktionen zeigte. Mit 31:33 Toren und 15 Punkten liegt Ahrensfelde dennoch im dichten Feld der unteren Tabellenhälfte, in dem ein einzelner Sieg den Rückfall in die Gefahrenzone bedeuten kann. Der SV Falkensee-Finkenkrug kommt mit starkem Rückenwind: Das Team hat beide Rückrundenspiele gewonnen, zuletzt ein kontrolliertes 2:0 gegen SG Bornim, und steht mit 25 Punkten solide auf Rang sechs. Brisant macht das Duell der Blick aufs Hinspiel, als Ahrensfelde in Falkensee mit 4:0 triumphierte – nun will Falkensee die aktuelle Form nutzen, um die klare Heimniederlage wettzumachen und sich endgültig im oberen Mittelfeld festzusetzen. ---