Im Hinspiel trennten sich der TSV Bogen (gelbe Trikots) und der VfB Straubing 2:2-Remis – Foto: Charly Becherer

Derby am Peterswöhrd - Osterhofen mit breiter Brust nach Kötzting 19. Spieltag - Freitag: Bogen möchte Lauf in Straubing fortsetzen +++ Dullinger-Elf will am Roten Steg punkten

Bereits am Freitagabend wird der 19. Spieltag der Landesliga Mitte eröffnet. Der VfB Straubing verzeichnet zwar einen klaren Aufwärtstrend, liegt aber dennoch bereits acht Zähler hinter der Relegationszone zurück. Für die Mrozek-Truppe zählt daher im Derby gegen den formstarken TSV Bogen eigentlich nur ein Heimdreier. Vor einer hohen Auswärtshürde steht die SpVgg Osterhofen, die allerdings optimistisch zum zuletzt etwas schwächelnden 1. FC Bad Kötzting reist.

Morgen, 19:00 Uhr VfB Straubing Straubing TSV Bogen Bogen 19:00 live PUSH





Gregor Mrozek (Trainer VfB Straubing): "Bogen ist in sehr guter Form und hat die letzten vier Spiele nicht verloren. Der aktuelle Tabellenplatz täuscht aber immer noch über das eigentliche Leistungsvermögen unseres Gegners. Wir werden im Derby alles versuchen, zu punkten und möchten Bogen genau so wie im Hinspiel ärgern. Wir brauchen Punkte im Abstiegskampf, egal wie."



Personalien: Christoph Burgdorf, Julian Weber, Ridel Tatani und Jaroslav Rohla müssen verletzungsbedingt ersetzt werden.







Bastian Lerch (Trainer TSV Bogen): "Straubing befindet sich im Aufwind. Das ist ein Gegner, gegen den wir extrem vorsichtig sein müssen. Es wird ein offenes Spiel, bei dem wir aber als Sieger vom Platz gehen wollen. Wir freuen uns auf das Derby und hoffentlich viele Zuschauer."







Personalien: Den Gästen steht exakt der gleiche Kader wie beim 2:1-Heimerfolg gegen Deggendorf zur Verfügung.





Gregor Mrozek (Trainer VfB Straubing): "Bogen ist in sehr guter Form und hat die letzten vier Spiele nicht verloren. Der aktuelle Tabellenplatz täuscht aber immer noch über das eigentliche Leistungsvermögen unseres Gegners. Wir werden im Derby alles versuchen, zu punkten und möchten Bogen genau so wie im Hinspiel ärgern. Wir brauchen Punkte im Abstiegskampf, egal wie."Personalien: Christoph Burgdorf, Julian Weber, Ridel Tatani und Jaroslav Rohla müssen verletzungsbedingt ersetzt werden.Bastian Lerch (Trainer TSV Bogen): "Straubing befindet sich im Aufwind. Das ist ein Gegner, gegen den wir extrem vorsichtig sein müssen. Es wird ein offenes Spiel, bei dem wir aber als Sieger vom Platz gehen wollen. Wir freuen uns auf das Derby und hoffentlich viele Zuschauer."Personalien: Den Gästen steht exakt der gleiche Kader wie beim 2:1-Heimerfolg gegen Deggendorf zur Verfügung.











Uwe Wölke (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): "In Seebach haben wir eine richtig gute Leistung gezeigt, konnten uns aber nicht belohnen. Gegen Osterhofen haben wir ein Heimspiel und das wollen wir gewinnen. Selbstläufer wird das jedoch bestimmt keiner."



Personalien: Quirin Huber, Sebastian Niebauer, Benedikt Laumer, Jakub Süsser und vermutlich auch erneut Jan Hosek müssen passen. Wieder zurück im Kader ist Angreifer Ivan Milicevic.





Franz Nagl (Pressesprecher SpVgg Osterhofen): "Am Roten Steg spielen wir gerne, da hatten wir in der Vergangenheit oft auch das nötige Fortune. Eine ghmade Wiesn waren es nie, aber ein Pünkterl wollen wir auch dieses Mal mitnehmen."





Personalien: Kapitän Mirza Hasanovic ist letztmals gesperrt, zudem können Marcel Fakhreddine, Safak Demir und Andreas Gerlsberger nicht auflaufen. Noch ungewiss sind die Einsätze von Armin Mesic und Julian Trautwein.