Derby am Hartwald

10.Spieltag SV Hegnach I - FSV Waldebene Ost I Sonntag 16.11. 11 Uhr
Kein Spiel wie jedes andere...zu ungewohnt früher Uhrzeit empfängt man im letzten Heimspiel des Jahres quasi seine eigene Vergangenheit. Insgesamt 8 Spielerinnen der Waldebene trugen schon das Hegnacher Trikot was für zusätzliche Brisanz sorgt. Die Gäste seit dieser Saison in Kooperation mit den Stuttgarter Kickers und deshalb in blauweißen Trikots mit blauem k-Logo unterwegs. Nach schwachem Start ist der FSV zuletzt in Schwung gekommen und besiegte zuletzt Alberweiler und Heidenheim und steht bei 17 Punkten. Nach zuletzt 2 Spielen ohne Torerfolg sollte man hier wieder zielstrebiger werden um zu punkten. Es folgen noch die schweren Auswärtsspiele in Karlsruhe und Mühlhausen.