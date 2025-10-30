Derby am Freitag, Wolfenbüttel will nachlegen, Vorsfelde beim Letzten

Bereits am morgigen Freitag beginnt der 13. Spieltag der Landesliga Braunschweig und startet direkt mit dem Kracherspiel des Wochenendes. Die SVG Göttingen empfängt den großen Rivalen Göttingen 05. Weiter geht es dann am Sonntag mit sieben Spielen.

Northeim ist seit vier Spielen sieglos und sammelte nur einen Punkt. Mit dem MTV Gifhorn kommt ein Team, das sechs Spiele in Serie gewann und auch seit fünf Partien gegen Northeim unbesiegt ist, auch wenn die Spiele stets sehr knapp waren.

Platz zehn gegen Platz 14. Bei den Braunschweigern wechselten sich zuletzt Sieg und Niederlage stetig ab, wonach eine Niederlage am Sonntag folgen würd. Die Gäste aus Wolfenbüttel feierten gegen Sülbeck/Immensen den dritten Saisonsieg und tankten Selbstvertrauen.

Lengede muss quasi gegen Fallersleben auf Rang elf gewinnen, um eine Chance zu währen. In der vergangenen Saison blieb Lengede gegen Fallersleben unbesiegt und gewann eines der beiden Spiele.

Das Derby am Freitag verspricht nicht nur wegen der Derbysituation Spannung, auch die Tabelle zeigt, dass die beiden Teams auf Augenhöhe sind. 05 hat einen Punkt vor der SVG, die auf Rang vier steht, allerdings auch ein Spiel mehr absolviert. Aus den letzten acht Partien konnte die SVG nur eines gewinnen. 05 sechs direkte Duelle.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SSV Kästorf SSV Kästorf FT Braunschweig FT Braunschw 14:00 PUSH

In Kästorf treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Die Freien Turner haben zwar einen Punkt mehr auf dem Konto, aber auch eine Partie mehr absolviert. Gegen Kästorf gab es in der jüngsten Vergangenheit wenig zu jubeln und die Braunschweiger sind seit sieben Spielen sieglos gegen den SSV, der momentan im Aufwind ist.

Die Ausgangslage ist klar. Platz 16 gegen Platz eins. Vorsfelde ist seit dem zweiten Spieltag unbesiegt und der Aufsteiger Sülbeck ist noch gänzlich ohne Punkt. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine große Überraschung.

Beide Teams konnten in der Vorwoche nicht spielen aufgrund des Wetters. Zuhause ist Volkmarode weiter gut drauf und will die Heimstärke auch gegen den Bovender SV, der auf Rang fünf steht, ausspielen.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt 15:00 PUSH