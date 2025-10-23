Derby am Freitag, Aufsteigerduell, Vorsfelde in Kästorf

Der zwölfte Spieltag der Landesliga Braunschweig steht vor der Tür und startet direkt mal mit einem Derby zwischen Göttingen 05 und Eintracht Northeim unter Flutlicht. Am Samstag treffen dann die beiden Kellerkinder Germania Wolfenbüttel und Sülbeck/Immensen aufeinander. Wir schauen auf den zwölften Spieltag im Überblick..

Der VfB Fallersleben will nach dem überraschenden 3:0-Auswärtssieg in Northeim den nächsten Coup landen. Doch mit der SVG Göttingen kommt eine der defensivstärksten Mannschaften der Liga (nur neun Gegentore). In der Vorsaison konnte Fallersleben zwei mal unbesiegt bleiben und möchte das dritte Spiel nachlegen.

Nach der herben 0:5-Niederlage in Göttingen wollen die Freien Turner eine Reaktion zeigen. Mit dem SV Lengede reist eine enorm formschwache Mannschaft an, die zwingend punkten muss. Beide Teams stehen unter Druck. Zuletzt gab es im direkten Duell einen FT-Sieg, davor ein Remis und davor konnte Lengede immerhin vier Duelle in Serie gewinnen. Vielleicht ein gutes Omen.

Aufsteiger MTV Gifhorn mischt weiterhin ganz oben mit. Gegen den TSC Vahdet, der zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste, will der Tabellenzweite seine beeindruckende Serie fortsetzen. Die letzten direkten Duelle gingen jedoch an Vahdet, als Gifhorn am Ende der Saison auch den Weg in die Bezirksliga antreten musste.

Zum Auftakt kommt es zum Südniedersachsen-Derby. Göttingen 05 will nach zuletzt zwei Siegen in Folge den Kontakt zur Top 3 halten, während Northeim nach der Niederlage gegen Fallersleben wieder punkten möchte. Im Derby ist alles möglich, jedoch gewannen die 05er die vergangenen drei Derbys allesamt.

Bleckenstedt will nach der Niederlage in Bovenden wieder in die Erfolgsspur finden. Volkmarode kommt nach dem starken Saisonstart etwas ins Stolpern und gewann nur eines der letzten fünf Spiele. Besonders auswärts hapert es und man holte nur einen Punkt in der gesamten Saison. Die Rot-Weißen wollen sich für die Niederlage im Pokal anfangs der Saison revanchieren und Bleckenstedt ein Bein stellen.

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr Bovender SV Bovender SV BSC Acosta BSC Acosta 15:30

Der Tabellen­dritte aus Bovenden will seine starke Form bestätigen und gegen Acosta nachlegen. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an – zuletzt gelang ein klarer 5:1-Erfolg gegen Sülbeck. Trotz der großen Unterschiede im Tabellenbild, sind beide Teams von nur fünf Punkten getrennt, was zeigt, wie spannend die Liga noch ist.

Abstiegskampf pur: Schlusslicht Sülbeck wartet noch immer auf den ersten Punkt, während Aufsteiger Wolfenbüttel mit nur sechs Zählern ebenfalls tief im Tabellenkeller steckt. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg. Immerhin konnte die Germania ihre bisherigen sechs Punkte zuhause sammeln und ist favorisiert.