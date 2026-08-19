Derby am Donnerstag, Topspiel am Sonntag - KLA Rees fährt groß auf

Die Derby-Wochen gehen beim STV Hünxe in die nächste Runde. Nach dem Remis gegen den SV Spellen steht nun das Duell gegen den TV Voerde an. Angepfiffen wird die Partie am Donnerstagabend unter Flutlicht. Der Sonntag steht in der Kreisliga A Rees-Bocholt dann ganz im Zeichen des Topspiels zwischen dem SV Vrasselt und dem VfR Mehrhoog. Beide Teams haben sich am 1. Spieltag extrem torhungrig gezeigt. Diese Spiele gibt es außerdem.
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3. Spieltag
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926
Do., 27.08.26 20:00 Uhr TV Voerde - VfL Rhede II
So., 30.08.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TuS Haffen-Mehr
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Rees
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - STV Hünxe
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Emmerich-Vrasselt
Do., 03.09.26 19:30 Uhr DJK Barlo - SV Krechting
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SV Brünen - SV Haldern
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VfL Rhede II - TuB Bocholt
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Rees - VfR Mehrhoog
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Biemenhorst II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - DJK Barlo
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TV Voerde
So., 06.09.26 15:30 Uhr STV Hünxe - GSV Viktoria Suderwick
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