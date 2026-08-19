 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Derby am Donnerstag, Topspiel am Sonntag - KLA Rees fährt groß auf

Aufsteiger STV Hünxe fordert am Donnerstagabend den TV Voerde, am Sonntag steht das Spitzenspiel zwischen dem SV Vrasselt und VfR Mehrhoog im Fokus.

von Marcel Eichholz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der TV Voerde wartet noch auf die ersten Punkte der Saison.
Der TV Voerde wartet noch auf die ersten Punkte der Saison. – Foto: Marcel Eichholz

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Die Derby-Wochen gehen beim STV Hünxe in die nächste Runde. Nach dem Remis gegen den SV Spellen steht nun das Duell gegen den TV Voerde an. Angepfiffen wird die Partie am Donnerstagabend unter Flutlicht. Der Sonntag steht in der Kreisliga A Rees-Bocholt dann ganz im Zeichen des Topspiels zwischen dem SV Vrasselt und dem VfR Mehrhoog. Beide Teams haben sich am 1. Spieltag extrem torhungrig gezeigt. Diese Spiele gibt es außerdem.

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Derby am Donnerstag

Morgen, 19:45 Uhr
STV Hünxe
STV HünxeSTV Hünxe
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
19:45

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede II
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
13:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
15:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
15:30

Haldern gegen Barlo erst am 27. August

Do., 27.08.2026, 19:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
DJK Barlo
DJK BarloDJK Barlo
19:00

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Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926
Do., 27.08.26 20:00 Uhr TV Voerde - VfL Rhede II
So., 30.08.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TuS Haffen-Mehr
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Rees
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - STV Hünxe
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Emmerich-Vrasselt
Do., 03.09.26 19:30 Uhr DJK Barlo - SV Krechting

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SV Brünen - SV Haldern
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VfL Rhede II - TuB Bocholt
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Rees - VfR Mehrhoog
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Biemenhorst II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - DJK Barlo
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TV Voerde
So., 06.09.26 15:30 Uhr STV Hünxe - GSV Viktoria Suderwick

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