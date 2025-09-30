 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Andreas Middelhoff, David Zimm

Derby am Dienstag, Spitzenreiter am Donnerstag - so läuft Spieltag 8!

Mit einem spannenden Lokalduell zwischen Olympia Bocholt und dem TuB Bocholt startet Spieltag 8 in der Kreisliga A Rees-Bocholt.

Schon am Dienstagabend startet die Kreisliga A Rees-Bocholt in den 8. Spieltag. Zum Auftakt gibt es das Stadtderby zwischen dem FC Olympia Bocholt und TuB Bocholt. Weiter geht es am Donnerstagabend, wenn Tabellenführer DJK Rhede beim SC TuB Mussum gastiert und der GSV Suderwick den SV Brünen empfängt. Alle anderen Teams sind am Sonntag im Einsatz.

So läuft Spieltag 8

Auftakt schon am Dienstag

FC Olympia Bocholt - TuB Bocholt

Heute, 19:30 Uhr
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
19:30

Diese Partien gibt es am Donnerstag

GSV Suderwick - SV Brünen

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
19:30

SC TuB Mussum - DJK Rhede

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
20:00

Das sind die Begegnungen am Sonntag

SV Biemenhorst II - Grün-Weiß Vardingholt

So., 05.10.2025, 12:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
12:30

SV Bislich - SV Krechting

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
15:00

SV Vrasselt - SV Spellen

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
15:30

VfB Rheingold Emmerich - TV Voerde

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
15:00live

PSV Wesel - VfR Mehrhoog

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
15:00

TuS Haffen-Mehr - RSV Praest

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
15:00live

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuS Haffen-Mehr
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr RSV Praest - PSV Wesel II
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfR Mehrhoog - GSV Viktoria Suderwick
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr SV Krechting - FC Olympia Bocholt
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Biemenhorst II
So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Emmerich-Vrasselt
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC TuB Mussum 1926
So., 12.10.25 15:15 Uhr TV Voerde - SV Brünen
So., 12.10.25 15:15 Uhr SV Spellen - SV Bislich

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr PSV Wesel II - SC Grün-Weiß Vardingholt
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Krechting
Do., 16.10.25 20:00 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Spellen
Do., 16.10.25 20:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - RSV Praest
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SV Biemenhorst II - TuB Bocholt
Sa., 18.10.25 16:30 Uhr SV Bislich - VfB Rheingold Emmerich
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TV Voerde
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Brünen - VfR Mehrhoog
So., 19.10.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - DJK Rhede

