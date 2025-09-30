Derby am Dienstag, Spitzenreiter am Donnerstag - so läuft Spieltag 8!

Schon am Dienstagabend startet die Kreisliga A Rees-Bocholt in den 8. Spieltag. Zum Auftakt gibt es das Stadtderby zwischen dem FC Olympia Bocholt und TuB Bocholt. Weiter geht es am Donnerstagabend, wenn Tabellenführer DJK Rhede beim SC TuB Mussum gastiert und der GSV Suderwick den SV Brünen empfängt. Alle anderen Teams sind am Sonntag im Einsatz.
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuS Haffen-Mehr
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr RSV Praest - PSV Wesel II
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfR Mehrhoog - GSV Viktoria Suderwick
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr SV Krechting - FC Olympia Bocholt
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Biemenhorst II
So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Emmerich-Vrasselt
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SC TuB Mussum 1926
So., 12.10.25 15:15 Uhr TV Voerde - SV Brünen
So., 12.10.25 15:15 Uhr SV Spellen - SV Bislich
10. Spieltag
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr PSV Wesel II - SC Grün-Weiß Vardingholt
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Krechting
Do., 16.10.25 20:00 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Spellen
Do., 16.10.25 20:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - RSV Praest
Do., 16.10.25 20:00 Uhr SV Biemenhorst II - TuB Bocholt
Sa., 18.10.25 16:30 Uhr SV Bislich - VfB Rheingold Emmerich
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TV Voerde
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Brünen - VfR Mehrhoog
So., 19.10.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - DJK Rhede