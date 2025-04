Nach dem 1:1 in der Hinrunde wollen die Vilstallöwen die "Bobo"-Offensive im Schach halten und selbst die aktuell gute Form für einen möglichen Derbysieg nutzen. – Foto: Thomas Martner

Derby am 1 Mai: Vilstallöwen treffen auf Bonbruck/Bodenkirchen +++FCVE will die aktuell starke Form im Derby gegen den Ortsnachbarn am Donnerstag nutzen+++ Verlinkte Inhalte AK Vilsbiburg KL Isar-Rott Bonbruck/B II FCVE 2023 II

Am kommenden Donnerstagnachmittag steht für die Vilstallöwen ein Highlight der laufenden Saison an: Der FC Bonbruck-Bodenkirchen kreuzt die Klingen mit Langmeier und Co. Der FCVE hat sich mit fünf Siegen aus sechs Spielen seit der Winterpause endgültig vom Abstiegskampf verabschiedet. Die Vilstallöwen sind aktuell die formstärkste Mannschaft der Kreisliga Isar-Rott und wollen nun endlich auch den FC „BoBo“ in die Knie zwingen.

Dass die Vilstallöwen inzwischen auch mit den Top-Teams der Liga mithalten können hat die Kirschner-Elf am vergangenen Wochenende unter Beweis gestellt: In Hebertsfelden überrumpelte man den Tabellenzweiten in der ersten Halbzeit und ging früh mit 3:0 in Front. Am Ende wurde es zwar nochmal knapp aber unterm Strich wurde ein verdienter Auswärtssieg eingefahren.

Das Hinspiel hatte es in sich: Neben vielen vergebenen Torchancen der Gastgeber war das Spiel durch viele Unterbrechungen und Diskussionen geprägt. – Foto: Thomas Martner

Im Hinspiel wurde das eigentlich freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden Vereinen ordentlich unter die Probe gestellt: Bei einem äußerst hitzigen Derby konnten die Vilstallöwen am Ende einen glücklichen Punkt beim 1:1 in Bodenkirchen aus entführen, nachdem Brams und Co. reihenweise Chancen vergaben und Robert Nitzl in der Nachspielzeit zum Ausgleich traf. Im Rückspiel will Löwencoach Andreas Kirschner mit seinen Löwen die drei Punkte in Velden behalten:„ Die Jungs freuen sich enorm aufs Derby! Nach den letzten Wochen, in denen wir endlich das fußballerische Gesicht zeigen, welches wir uns als Team vorstellen, kommt so ein Lokalderby vor heimischem Publikum gerade Recht. Wir erwarten eine heiße Partie gegen einen physisch robusten, offensiv variablen, erfahrenen und hochkarätig besetzten Gegner. Daheim wollen wir unsere Art Fußball wieder selbstbewusst auf den Rasen bringen und auch weiter dreifach punkten. Es sind alle Mann an Bord und wir können aus dem Vollen schöpfen“

Tobias Leitl will in seiner letzten Saison als Trainer des FC "Bobo" nochmal das Maximum herausholen und Platz vier erreichen. Dazu braucht es aber Punkte bei den spielstarken Vilstallöwen. – Foto: Alfred Brumbauer