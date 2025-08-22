Derby als Wegweiser

Erinnerungen ans Vorjahr – und schwierige Vorzeichen für Wacker

Im Vorjahr hatte der FC Barchfeld 02 am vierten Spieltag die Nase vorn und gewann das Duell mit 3:1. Doch während manch einer da schon einen Trend vermutete, legte der SV Wacker anschließend eine beeindruckende Serie hin und kletterte zwischenzeitlich sogar bis auf Platz drei. In dieser Saison jedoch sind die Vorzeichen für die Mannschaft von Trainer Mathias Weisheit andere.

„Letztes Jahr haben wir einen super Start erwischt, dieses Jahr läuft noch nicht alles so wie ich es mir vorstelle, aber wir arbeiten dran und hoffen, dass wir alles bald umsetzen können. Wir haben auf manchen Positionen umgebaut und das muss sich alles erst einspielen. Das Berufsleben der Spieler, Verletzungen, Familie (Privatleben) macht es nicht immer einfach als Trainer, und auch andere Vereine kennen das. Aber wir sind bemüht, alle auf einen Stand zu bringen“, erklärt Weisheit.

Derby-Atmosphäre soll den Unterschied machen

Trotz aller Schwierigkeiten setzt der Wacker-Coach auf die besondere Stimmung des Lokalduells: „Ich hoffe, dass es wieder so schön voll wird, wie es beim letzten Mal war. Für unsere Region und in der Landesklasse gehe ich immer davon aus, dass die Spiele gegen Barchfeld und Schweina gut besucht werden. Wir haben nicht den besten Start erwischt, aber wenn alle Bock haben, wird es mit Sicherheit ein spannendes Derby.“

Auch die Motivation seiner Spieler hebt Weisheit hervor: „Ich bin immer optimistisch und möchte auch immer gewinnen. Wenn viele zuschauen kommen, müssten auch die Spieler richtig Bock haben. Aber!!! Am Ende des Tages zählen die Tore.“

So dürfte das Derby nicht nur sportlich, sondern auch stimmungstechnisch ein Höhepunkt des noch jungen Fußballjahres werden. Beide Teams wollen Wiedergutmachung für den missratenen Auftakt – und könnten mit einem Sieg im Lokalduell den Grundstein für eine bessere Saison legen.