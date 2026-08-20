Derby als Geduldsspiel: SE Freising schlägt Palzing mit 2:0 – Erlösung in der 89. Minute

Palzings Torhüter Matea Kostic – Foto: Lehmann

Der SE Freising hat am Mittwoch gegen den SVA Palzing mit 2:0 gewonnen. 420 Zuschauer haben sich das Bezirksliga-Lokalduell angeschaut.

Zurück in der Erfolgsspur der Bezirksliga Nord sind die Fußballer des SE Freising – mit einem über weite Strecken zwar mühevollen, am Ende aber hochverdienten 2:0 (0:0)-Erfolg im Sommer-Derby gegen den SVA Palzing.

420 Zuschauer waren am Mittwoch in die Luitpoldanlage gepilgert. Doch ein hochklassiges Match hatten sicher die wenigsten auf der Bingokarte für den Abend des fünften Spieltages stehen. „Wir wussten, dass es ein Geduldsspiel wird“, schnaufte Freisings Co-Trainer Christoph Glas hinterher erst einmal durch.

Die Gäste machten Palzing-Dinge an diesem Abend. Spielerisch, das war allein beim Anblick der Aufstellungen klar, hatten der SVA nicht vor, die Hausherren zu besiegen. Und deswegen verteidigten die Ampertaler wacker, investierten viel Laufarbeit. Meist standen sie mit elf Mann in der eigenen Hälfte und mit mindestens zwei Ketten hinter dem Ball. Ob das aber 90 Minuten lang gut gehen würde?

Anfangs fand Freising gegen die Defensivkunst kein Mittel. Palzing war meist bei Standards gefährlich, der SEF probierte es mit diversen Offensivaktionen, oft fehlte jedoch die letzte Präzision. Palzings Andre Bauer tauchte früh vor dem Tor der Domstädter auf (9.), auf der anderen Seite wurde ein Schuss von Florian Hölzl gerade noch von der Linie gekratzt (11.). Zudem war Fabrizio Brandes einmal knapp dran am ersten Derby-Treffer (26.). Ebenso nach der Pause, als ein Kullerball des Stürmers knapp vorbeizog (53.).

Und dennoch war den Palzingern in doppelter Hinsicht nach einer Stunde der Stecker gezogen: Zum einen schwanden die Kräfte bei den Herausforderern – die Defensivarbeit hatte ordentlich Körner gekostet. Und außerdem nahm der Eintracht-Druck immer mehr zu. Schließlich wurde der Fleiß belohnt: Felix Fischer hatte aus dem Zentrum mit Auge auf Florian Huber gelegt, der sich noch gegen zwei Verteidiger durchsetzte und das Leder zurück in den 16er legte. Das kam Florian Hölzl gerade recht: Entschlossen versenkte er den Ball zum 1:0 im Tor (60.).

Das schien schon eine halbe Stunde vor dem Ende die Entscheidung gewesen zu sein. Die Gäste wirkten inzwischen einfach zu platt. Freising vergab dagegen weitere Möglichkeiten, etwa durch Jakob Schmid (65.), erneut Hölzl (65.) oder später wieder durch Fabrizio Brandes (86.). Die endgültige Erlösung folgte kurz vor dem Schlusspfiff: Osaro Aiteniora war eine Flanke verrutscht, doch SVA-Keeper Matea Kostic ließ diese unglücklich durch die Hände gleiten – 2:0 (89.).

„In der ersten Halbzeit waren wir schon gleichwertig“, bilanzierte Palzings Coach Enes Mehmedovic. Man habe einen Plan für das Lokalduell gehabt. „Aber nach dem Wechsel waren wir kräftemäßig raus.“

Freisings Co-Trainer Christoph Glas, der Chefanweiser Mijo Stijepic (Urlaub) vertreten hatte, war zufrieden, sprach von einem „klar verdienten Sieg“. Dennoch hätte man früher den Deckel draufmachen müssen. „Im Abschluss haben wir nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, zeitweise war’s ein zähes Spiel.“ Doch auch eines, in dem die Lerchenfelder geduldig blieben – und am Ende zurück in die Erfolgsspur fanden.