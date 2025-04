Derby-Abend mit vier Teams, zehn Toren und vielen Emotionen

– Foto: Julian Gehlken

Wilstedt hat sich am Donnerstag mit einem 4:2-Auswärtssieg in Tarmstedt den letzten Derbysieg vor dem Zusammenschluss zum FC Wörpetal gesichert. Das zweite Derby des Abends in der 1. Kreisklasse Nord zwischen Ostereistedt/Rhade und Ummel endete 2:2.

Do., 17.04.2025, 19:30 Uhr TuS Tarmstedt Tarmstedt MTV Wilstedt Wilstedt 2 4 Abpfiff Spieltext Tarmstedt - Wilstedt Für Tarmstedt-Trainer Kevin Müller war die Niederlage schnell erklärt: „Wir haben es in der ersten Halbzeit verdaddelt.“ Bereits in der dritten Spielminute geriet Tarmstedt durch ein unglückliches Eigentor früh in Rückstand. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau kam Wilstedt über Umwege zum Abschluss, ehe Ole Schnaars den Ball letztlich ins eigene Netz beförderte.

Das 0:2 ließ nicht lange auf sich warten: In der 36. Minute traf Omke Brase nach einem ruhenden Ball. Ein Freistoß segelte in den Tarmstedter Fünfmeterraum, wo Brase völlig unbedrängt abschließen konnte. „Das ist halt larifari verteidigt“, ärgerte sich Müller über die fehlende Konsequenz seiner Abwehr. Wilstedts Coach Bent-Niklas Otten hingegen zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die erste Halbzeit war einseitig. Wir hatten sogar noch zwei weitere richtig gute Chancen.“ Wilstedt macht in der Tarmstedter Drangphase das entscheidende 3:0

Nach dem Seitenwechsel kam Tarmstedt besser ins Spiel und erhöhte den Druck. Doch mitten in diese Drangphase hinein traf Wilstedt erneut: Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Jakob Seeger verwandelte sicher zum 3:0 (52.). Trotz des erneuten Rückschlags gaben sich die Gastgeber nicht geschlagen. In der 60. Minute war es dann Fabian Janssen, der per Kopf auf 1:3 verkürzte und für neue Hoffnung auf den Rängen sorgte. Nur wenige Minuten später hatte Moritz Ferbus sogar die Chance zum Anschluss, doch Wilstedts Schlussmann Jonas Gieschen war zur Stelle und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Beide Mannschaften erzielen jeweils noch ein Tor in der Nachspielzeit Der ersehnte Treffer fiel jedoch erst in der Nachspielzeit: Tjard Albrecht verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt auf 2:3. Doch die Hoffnungen auf einen späten Punktgewinn währten nur kurz. In der fünften Minute der Nachspielzeit stellte Ole Michaelis – ebenfalls per Strafstoß – den Endstand von 4:2 her. Während TuS-Coach Müller nach dem Schlusspfiff bedient war, überwog beim MTV Wilstedt die Freude. „Die Stimmung ist sehr gut“, fasste Trainer Bent Otten die Emotionen seines Teams nach dem Derby-Erfolg zusammen.