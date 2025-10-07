Derbe Pleite für den Vizemeister

Am 7. Spieltag stand für den SV Schmölln das schwere Auswärtsspiel beim FC Einheit Bad Berka auf dem Programm und die Vorzeichen standen für die Rauch/Hofmann-Elf vor der Partie nicht gut. Im Vergleich zur Vorwoche musste man – neben dem ohnehin schon großen Lazarett – zusätzlich noch auf Florian Schmidt, Eric Lochmann, Lars Härtel, Gabor Vass, Florian Petrick und die beiden Hüter Richard Klaus und Aminu Mohammed verzichten. Auch Linus Hofmann und Franz Funke standen arbeitsbedingt nicht zur Verfügung.

Von Beginn an war Bad Berka die aktivere Mannschaft. Die Schmöllner Mannschaft stand tiefer und wollte mit Nadelstichen offensive Akzente setzen. Doch bereits nach sieben Minuten musste Alex Schmieder, welcher am Vortag bereits 90min bei der 2. Mannschaft absolvierte, das erste Mal hinter sich greifen. Eine Flanke von der rechten Seite konnte nicht verhindert werden und Yannek Hofmann schob am zweiten Pfosten ein. Auf der Gegenseite verpasst der durchgebrochene Alexander Korent den möglichen Ausgleich, als er den Abschluss aus Nahdistanz mit seinem schwächeren linken Fuß nicht wagte (8.). Den anschließenden Konter parierte Alex Schmieder gegen den durchgebrochenen Denis Jäpel. In der Folgezeit ergaben sich für Bad Berka kleinere Chancen, welchen aber allesamt die Genauigkeit fehlte. Erst in der 28. Minute konnte Denis Jäpel per Elfmeter auf 2:0 erhöhen, nachdem Florian Stößel bei einem Tackling zu spät kam. Zwei Minuten später war der SVS wieder in der Partie, als Leon Gentsch einen Schulze-Eckball per Kopf einnickte. Doch die Freude sollte nicht lange währen. Eine weitere Flanke von der rechten Seite konnte ohne Bedrängnis nach innen gebracht werden und Maximilian Möller netzte aus 7m per Kopf ein (35.). Bis zum Pausenpfiff ergab sich für Alexander Korent und Leon Schulze noch die Chance zur Ergebniskosmetik, doch entweder war der Abschluss zu ungenau angesetzt oder es wurde zu überhastet abgeschlossen.

Im zweiten Durchgang reichten der Heimmannschaft vier Minuten, um die endgültige Entscheidung herbeizuführen. Den Toren zum 4:1 und 5:1 gingen jeweils haarsträubende Abspielfehler voraus und Denis Jäpel ließ sich die sich bietenden Chancen natürlich nicht nehmen und konnte beide Male kaltschnäuzig verwandeln (50., 52.). Beim sechtsten Treffer ließ sich die Schmöllner Hintermannschaft im eigenen Strafraum austanzen und der freigespielte Bartosz Kosmowski konnte vom 16er einnetzen (54.). Nach gespielten 62 Minuten verhinderte Alex Schmieder den siebten Treffer mit starker Parade. In der 70. Minute war er allerdings machtlos, als ein weiterer Fehler im Spielaufbau der Ausgangspunkt für das 7:1 durch Bartosz Kosmowski war. Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Denis Jäpel, der nach einem Eckball am kurzen Pfosten völlig blank stand und ungehindert zum 8:1 einköpfte (81.).