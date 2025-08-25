Derbe Niederlage unserer U15

Dies war eine herbe Niederlage Von dem Team Von Jan Alexander Schmitz und Lisa Michelle Biesgen man ging erhofft in dieses Match um vielleicht das umzusetzen was man vor den Sommerferien trainiert hat aber die Mannschaft trat auf als hätte sie noch nie Fußball gespielt ein 22 zu 0 gegen SG Benrath Hassels U15 dies ist die höchste Niederlage der Trainer Karriere von Jan Alexander Schmitz und Lisa Michelle Biesgen, Die Mannschaft Schien motiviert zu sein beim Aufwärmen, Wärmten sich vernünftig auf Machten den Torwart vernünftig warm Und hatten in den ersten Minuten schon die ersten großen Torchancen Doch die wurden nicht genutzt dementsprechend fiel man in einem Konter und man kassierte das 0:1 Nach nur 2 Minuten und so ging's dann auch immer weiter bis es zur Halbzeit 0:11 stand. Die Jungs um das Team von Jan Alexander Schmitz und Lisa Michelle Biesgen Schienen wie aus dem Häuschen zu sein sie haben alles verlernt, Kein Pass kam an Keine Flanke kein Eckball rein gar nichts, Wir sind enttäuscht um das Team, wo wir schon ein besseres Spiel von der Mannschaft gesehen haben alleine im Im Juli Gegen SV Leverkusen Bergfried U15 Gab es gegen den Liga höheren Nur ein 3:6, aber leider hieß es hier am Ende eine Lehrstunde beim SG Benrath Hassels was verloren ging mit 0:22. Wir sind gespannt wie das Team um die Trainer Jan Alexander Schmitz und lisa Michelle Biesgen in Zukunft auftreten wird. Dieses Team Steckt voller Überraschungen. Wir sind auch gespannt Wen sie am Donnerstag ab 18:30 Uhr im Pokal zugelost bekommen Vielleicht Sehen wir ja dann dort schon wieder ein anderes Spiel.