Derbe 1:5-Auswärtsniederlage beim ESC Rellinghausen

Dabei begann das Team um Kapitän Raphael Koczor zunächst gut, ließ den Ball gut laufen und verhinderte Offensivaktionen des ESC. In der fünften Minute dann die Chance zur Führung. Emmanuel Yeboah tauchte frei vor Rellinghausen-Keeper Nils Ruf auf, scheiterte jedoch am Schlussmann. Auch in den folgenden Minuten hatte man mehr vom Spiel doch die 25. Minute ließ das Spiel kippen. Der Ex-Krayer Luka Bosnjak nahm aus 16 Metern Maß und versenkte den Ball unhaltbar zur Führung für die Hausherren im Knick (25.). Es war, als hätte dieser Gegentreffer der Krayer Mannschaft den Stecker gezogen; es lief nicht mehr viel zusammen und zu allem Überfluss erhöhten die Hausherren mit dem Halbzeitpfiff durch Tristan Richter noch auf 2:0 (45.).

Fest gewillt, dem Spiel noch eine Wendung zu geben, kam Kray aus der Kabine, doch der Gastgeber ließ bereits in der 50. Minute sämtliche Bemühungen im Keim ersticken. Luka Bosnjak erhöhte auf 3:0. Zu allem Überfluss sah Abwehrchef Semih Köse in der 57. Minute die gelb-rote Karte, sodass das Krayer Team die restliche Spielzeit in Unterzahl absolvieren musste. ESC-Torjäger Berkan Eken erhöhte in Minute 69 auf 4:0, ehe Marc André Gotzeina in der 80. Minute der Ehrentreffer gelang. Aaron Oteng-Appiah setzte mit dem 5:1 in der 89. Minute den Schlusspunkt in diesem Derby.