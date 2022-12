Derbe 0:5-Heimniederlage für den FC Kray gegen den VfB Homberg Mit leeren Händen und einer heftigen 0:5-Niederlage endete für den FC Kray am Sonntag das Heimspiel gegen den VfB Homberg.

Dabei erwischte die Krayer Mannschaft eigentlich keinen schlechten Start und konnte ein wenig Druck auf die Defensive der Gäste ausüben, dies jedoch, ohne dabei hochkarätige Chancen herauszuspielen. Doch schon nach 15 Minuten musste das Team den ersten Nackenschlag hinnehmen. Nach einem klaren Foulspiel von Keeper Jan Fauseweh, das mit einer gelben Karte bestraft wurde, zeigte der Unparteiische auf den Punkt und Hombergs Uzun verwandelte zur Führung für die Gäste. Und nur vier Minuten später war es Justin Walker, der für das Team von Trainer Stefan Janssen auf 2:0 stellte. Kray versuchte zwar weiter zurück ins Spiel zu finden, doch die wenigen sich bietenden Chancen blieben ungenutzt und so ging es mit dem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.

Auch in den zweiten 45 Minuten änderte sich das Bild des Spiels nicht. Homberg hatte besseren Zugriff auf die Partie, ließ kaum nennenswerte Chancen der Krayer Mannschaft zu und erhöhte in der 67. Minute, erneut durch Justin Walker auf 3:0, dem nur drei Minuten später Addai das 4:0 folgen ließ. Einsatz und Willen war der Krayer Mannschaft auch nach dem vierten Gegentreffer nicht abzusprechen, doch richtig für Gefahr sorgen konnte man in den verbleibenden Minuten nicht mehr. Erneut Walker mit seinem zweiten Treffer, stellte dann in der 87. Minute den 5:0-Endstand her.

„Alles in allem war es eine verdiente Niederlage“, sagte ein sichtlich enttäuschter Trainer Christian Knappmann nach der Partie. „Für uns war nach meinem Amtsantritt klar, dass wir die drei noch verbleibenden Spiele in diesem Jahr benötigen, um den Ist-Stand zu ermitteln und wir sind uns nun jetzt schon klar, welche Stellschrauben wir drehen müssen und werden, um im neuen Jahr ein besseres Gesicht zu zeigen.“