Der zwölfte Spieltag der Fußball-Verbandsliga im Überblick Teaser VL MITTE: +++ Primus VfB Marburg muss sich nach dem Spiel beim FC Waldbrunn an ein neues Gefühl gewöhnen. Dramatisch verlief unterdessen die Nachspielzeit für den VfL Biedenkopf in Walluf +++

MARBURG - Wetzlar (red). Das ist es also passiert: Im zwölften Spiel muss Spitzenreiter VfB Marburg sich an ein bis dato ungewohntes Gefühl neu gewöhnen, weil der FC Waldbrunn in der Fußball-Verbandsliga Mitte weiterhin zu Hause eine Bank ist. Deutlich besser verlief der Spieltag für Stadtrivale SF/BG, die im Verfolgerduell mit der SC Waldgirmes U 23 dank einem überragenden Sascha Huhn einen Kantersieg einfuhren. Ein Befreiungsschlag gelang unterdessen dem FC Dorndorf im Kellerderby mit dem RSV Weyer, auch wenn es 75 Minuten lang danach nicht aussah. Weiter im Tabellenkeller stecken derweil der SSC Burg und die SG Kinzenbach fest. Hier gibt es alle Spielberichte der heimischen Teams im Überblick: