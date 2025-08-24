Der zweite Saisonsieg schien für den FC Denzlingen bereits greifbar

Das Aufsteigerduell begann gut aus Sicht der Gastgeber: Matthis Eggert und Sandro Rautenberg waren dem 1:0 in den Anfangsminuten jeweils nahe. Der Karlsruher SC II benötigte ein paar Minuten, um so richtig im Einbollenstadion anzukommen. Mitte der ersten Spielhälfte neutralisierten sich beide Teams dann auf dem tiefen Rasen größtenteils. Ein 0:0 zur Pause schien unausweichlich, bis in der 45. Minute Eggert eine Hereingabe von der rechten Seite durch Denzlinger Pausenführung einköpfte. "Ich hatte eigentlich in den Minuten vor dem 0:1 das Gefühl, dass wir besser reingekommen sind", sagte KSC-Trainer Dietmar Blicker nach der Partie.

Denzlingen: Gümpel, Amrhein (85. Tasim), Cernenchi, Garcia Stein, Riggenmann (69. Gehring), Rautenberg (71. Ebel), Vrazalica (88. Disch), Lawson, Weizel (90.+1 Redzic), Schultis, Eggert. Tore: 1:0 Eggert (45.), 2:0 Vrazalica (56.), 2:1 Bicki (62.), 2:2 Sür (66.). Schiedsrichter: Schätzle (Schönwald). Zuschauer: 310.