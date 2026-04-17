Der zweite Offensiv-Anzug muss es richten Regionalliga Südwest +++ Walldorf am Samstag in Trier von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Arion Erbe (m.) hat mit seiner Einwechslung gegen Kassel frischen Wind reingebracht. – Foto: Foto Pfeifer

Mit ganz großen Schritten bewegen sich die Regionalligisten auf das Saisonende zu. Nur noch sechs Spieltage stehen aus und für den FC-Astoria Walldorf geht es vor allem darum, seine bislang größtenteils überzeugenden Auftritte mit einer entsprechend starken Endplatzierung zu krönen. Ein Sieg am Samstag beim SV Eintracht Trier würde daher mehr als guttun (Anpfiff, 14 Uhr).

"Wir müssen jetzt dranbleiben", sagte Frank Fürniß nach der bitteren 3:4-Niederlage vor Wochenfrist gegen den KSV Hessen Kassel. Der Geschäftsführer Sport des FCA weiß um die derzeitige Problematik natürlich bestens Bescheid. "Die Situation ist jetzt eben so und damit gilt es umzugehen", meint er mit Bezug zu den verletzungsbedingten Ausfällen der gelernten Zentrumsstürmer Marcel Carl, Felix Kendel sowie Jacob Collmann. Letztgenannter könnte in Trier wieder mit dabei sein. Dafür hat es Iosif Maroudis erwischt. Der Mittelfeldstratege hat gegen Kassel einen derart schlimmen Schlag aufs Knie bekommen, dass er rund vier Wochen ausfällt, was gleichbedeutend mit dem Saisonende für ihn ist. "Ich habe immer gesagt, dass wir uns nicht über die Ausfälle beschweren, mittlerweile ist es aber hart", sagt FCA-Trainer Andreas Schön.

Richten müssen, oder besser gesagt dürfen es nun die, die bislang eher in der zweiten Reihe standen. Wycliff Yeboah und Baton Hajrizaj sind zwei Kandidaten dafür. Der gegen Kassel als Joker erfolgreiche Arion Erbe ein Weiterer. Zuletzt zogen die Walldorfer mit Tilmann Jahn einen erfahrenen Angreifer aus der U23 nach oben, in welche der 26-Jährige letzten Sommer als Routinier aus der Regionalliga-Elf gerückt ist. Extrem gut wird die Rückkehr von Lennart Grimmer tun. Der Defensiv-Allrounder, der sogar schon seine Stürmerqualitäten vor zwei Wochen beim 2:2 beim FSV Frankfurt unter Beweis gestellt hat, hat seine Gelbsperre abgesessen. Man muss kein Prophet sein um vorherzusagen, dass der 26-Jährige in Trier beginnen wird.