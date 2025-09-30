Der Zweite kommt

An der Zwischenbilanz gibt es nichts auszusetzen. "Wir sind voll im Soll", sagt Tim Wagner, Co-Trainer des FC-Astoria Walldorf, zu den zwölf Punkten nach neun Partien. Der Regionalligist ist am Dienstag erneut gefordert, dann im heimischen Dietmar-Hopp-Sportpark gegen den FSV Frankfurt (Anpfiff, 19 Uhr).

Die Hessen kommen als Zweiter, aber mit nur einem Zähler aus den vergangenen zwei Spielen geschwächt in die Astorstadt. "Das zeigt mal wieder, wie eng die Liga zusammen ist", sagt Wagner, der am Samstag beim 1:1 in Bahlingen zusammen mit Co-Trainer Patrick Vogelbacher den Chefcoach vertrat. Andreas Schön fehlte aus dem schönsten Grund überhaupt, er wurde in der Nacht vor dem Spiel Papa.

"Gegen Frankfurt ist Andi wieder dabei", verrät Wagner, der auf die angespannte Personallage verweist. Für rund vier Wochen gilt es Iosif Maroudis zu ersetzen, was eine große Aufgabe wird, schließlich ist der Neuzugang mittlerweile Dreh- und Angelpunkt im Spiel des FCA.