 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielvorbericht
Der SV Bergheim ist mitten im Aufstiegsrennen - steht aber vor einer großen Herausforderung.
Der SV Bergheim ist mitten im Aufstiegsrennen - steht aber vor einer großen Herausforderung. – Foto: stefan.hahne@web.de

Der Zweite gegen den Dritten - Kellerduell beim TuS Winterscheid

Kreisliga A Sieg: Der SV Bergheim und der FC Kosova Sankt Augustin treffen sich zum Topspiel. Beim TuS Winterscheid und dem TuS Oberpleis II gilt derweil: Verlieren verboten!

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

In der Kreisliga A Sieg ist am kommenden Wochenende so richtig Action angesagt: Oben gibt es ein echtes Spitzenspiel und im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Kurz vor der Winterpause wird es also nochmal wegweisend.

Wer jagt die SF Troisdorf?

So., 07.12.2025, 14:45 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
14:45

Zunächst der Blick auf den Aufstiegskampf. Hinter Tabellenführer Sportfreunde Troisdorf (29 Punkte) duellieren sich der SV Bergheim (28 Punkte) und der FC Kosova Sankt Augustin (26 Punkte) um die besten Karten in der Verfolgung - am Sonntag sogar im direkten Duel. Der SVB ist in Sankt Augustin zu Gast, beim formstärksten Team der Liga. Der FC Kosova gewann seine letzten sechs Ligaspiele allesamt, das letzte direkte Duell ging im März aber mit 2:1 an den SV Bergheim.

Abstiegssorgen bei den Aufsteigern

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
15:15

Ganz andere Sorgen haben sie beim TuS Winterscheid und dem TuS Oberpleis II. Die beiden Aufsteiger kämpfen in der A-Liga in dieser Spielzeit um den Klassenerhalt. Die Oberpleis-Reserve (neun Punkte aus 13 Spielen) tut sich bis dato noch ein Tick schwerer, als Winterscheid (zwölf Punkte aus zwölf Spielen). Gerade für Oberpleis ist eine Niederlage eigentlich verboten, Gastgeber Winterscheid könnte sich mit einem Sieg ins Tabellenmittelfeld schieben.

Die weiteren Spiele des 14. Spieltags

So., 07.12.2025, 12:30 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
12:30

____________________________

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
15:00

____________________________

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
15:00

____________________________

So., 07.12.2025, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
13:15

____________________________

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
15:15

____________________________

So., 07.12.2025, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
12:30

____________________________

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg

Aufrufe: 05.12.2025, 17:15 Uhr
Niklas BienAutor