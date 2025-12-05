Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Der SV Bergheim ist mitten im Aufstiegsrennen - steht aber vor einer großen Herausforderung. – Foto: stefan.hahne@web.de
Der Zweite gegen den Dritten - Kellerduell beim TuS Winterscheid
Kreisliga A Sieg: Der SV Bergheim und der FC Kosova Sankt Augustin treffen sich zum Topspiel. Beim TuS Winterscheid und dem TuS Oberpleis II gilt derweil: Verlieren verboten!
In der Kreisliga A Sieg ist am kommenden Wochenende so richtig Action angesagt: Oben gibt es ein echtes Spitzenspiel und im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Kurz vor der Winterpause wird es also nochmal wegweisend.
Zunächst der Blick auf den Aufstiegskampf. Hinter Tabellenführer Sportfreunde Troisdorf (29 Punkte) duellieren sich der SV Bergheim (28 Punkte) und der FC Kosova Sankt Augustin (26 Punkte) um die besten Karten in der Verfolgung - am Sonntag sogar im direkten Duel. Der SVB ist in Sankt Augustin zu Gast, beim formstärksten Team der Liga. Der FC Kosova gewann seine letzten sechs Ligaspiele allesamt, das letzte direkte Duell ging im März aber mit 2:1 an den SV Bergheim.
Ganz andere Sorgen haben sie beim TuS Winterscheid und dem TuS Oberpleis II. Die beiden Aufsteiger kämpfen in der A-Liga in dieser Spielzeit um den Klassenerhalt. Die Oberpleis-Reserve (neun Punkte aus 13 Spielen) tut sich bis dato noch ein Tick schwerer, als Winterscheid (zwölf Punkte aus zwölf Spielen). Gerade für Oberpleis ist eine Niederlage eigentlich verboten, Gastgeber Winterscheid könnte sich mit einem Sieg ins Tabellenmittelfeld schieben.