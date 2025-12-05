Der Zweite gegen den Dritten - Kellerduell beim TuS Winterscheid

Abstiegssorgen bei den Aufsteigern

Zunächst der Blick auf den Aufstiegskampf. Hinter Tabellenführer Sportfreunde Troisdorf (29 Punkte) duellieren sich der SV Bergheim (28 Punkte) und der FC Kosova Sankt Augustin (26 Punkte) um die besten Karten in der Verfolgung - am Sonntag sogar im direkten Duel. Der SVB ist in Sankt Augustin zu Gast, beim formstärksten Team der Liga. Der FC Kosova gewann seine letzten sechs Ligaspiele allesamt, das letzte direkte Duell ging im März aber mit 2:1 an den SV Bergheim.