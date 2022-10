Der TSV Einigkeit Dornap steht vor einem absoluten Topspiel. – Foto: Peter Teinovic

Der Zweite Dornap erwartet Verfolger RW Wülfrath Kreisliga A Wuppertal-Niederberg: Guter Besuch am Sonntagvormittag erwartet.

Am Sonntag um 10.30 Uhr steigt in der Wuppertaler Kreisliga A das Derby zwischen TSV Einigkeit Dornap-Düssel und Rot-Weiß Wülfrath. Es ist aber nicht nur ein attraktives Lokalduell, sondern zugleich auch das Topspiel des Spieltages zwischen dem Zweiten und dem Dritten.

Die Dornaper Mannschaft geht die Begegnung hochmotiviert an. „Das Team hat gut trainiert und man merkte schon in den Übungseinheiten die Vorfreude auf Sonntag“, berichtet Marc Bläsing. Der TSV-Coach stellt fest: „Es wird ein schweres Spiel gegen den wohl stärksten Gegner, den wir bisher hatten.“ Und er hofft, dass trotz der frühen Anstoßzeit viele Fans zum Erbacher Berg kommen. „Wir rechnen mit deutlich mehr Zuschauern als bei jedem anderen Spiel, das an diesem Sonntag in Wülfrath stattfindet“, erklärt Bläsing. Die Personalsituation seines Teams hat sich kaum verändert. Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen ist der Kader eng besetzt. Mit Lukas Kalms und Julian Boock kehren aber immerhin zwei wichtige Kräfte zurück.