Der zweite Anzug des KFC Uerdingen passt noch nicht Drittes Testspiel, dritte Niederlage: Oberligist KFC Uerdingen verliert beim Regionalligisten Fortuna Köln mit 0:6. Warum das Resultat Trainer Björn Joppe nicht irritiert.

Es war nach dem 1:4 bei Alemannia Aachen und dem 0:6 beim MSV Duisburg die dritte Niederlage in Folge. Die Resultate bedürfen allerdings der Einordnung. Der Drittligist Meiderich spielt bereits am Samstag wieder um Punkte, war also in der Vorbereitung viel weiter. In Aachen boten die Uerdinger 65 Minuten lang eine starke Leistung und gerieten erst dann nach vielen Wechseln in Rückstand. Und in Köln trat der KFC ersatzgeschwächt an, denn neben den Langzeitverletzten Shun Terada (Schulteroperation), Vedran Beric (Schlüsselbeinbruch) und Phil Zimmermann (Kreuzbandriss) fehlten auch die verletzten Leonel Kadiata (Bänder), Levan Kenia und Kevin Weggen (beide muskuläre Probleme). „Ich sage aber solch ein Testspiel nur sehr ungern ab“, sagt Trainer Björn Joppe mit Blick auf den dezimierten Kader und die Belastungssteuerung.

48 Stunden nach dem Spiel in Aachen war die Messe in Köln schnell gelesen. Nach einer Viertelstunde lagen die Gäste mit 0:2 zurück. So standen Bewegung und verletzungsfrei bleiben auf dem Kunstrasen weit oben auf der Agenda. Zumindest das ist den Uerdingern an diesem trostlosen Nachmittag geglückt.

Für beide Mannschaften steht am 4. Februar das erste Meisterschaftsspiel an: der Regionalligist empfängt dann Wattenscheid 09, der Oberligist den SV Sonsbeck.

KFC: Timo Meißner - Iwata (46. Rau), Funk, Riegert - Evers (46. M’Bengue) - Kretschmer, Talarski (46. Philip Meißner), Mouadden (70. Kavak), Lipinski (70. Weber) - Yeboah (46. Atsina), Rizzo.

Tore: 1:0 Hölscher (10.), 2:0 Schwwadorf (15.), 3:0 Lokotsch (29.), 4:0 Schwadorf (40.), 5:0 Schwadorf (42.), 6:0 Schwadorf (59.).