Der zweite Anzug des 1. FC Kleve sitzt

Umut Akpinar hat wahr gemacht, was er angekündigt hatte. Der Trainer des Oberligisten 1. FC Kleve hat in der zweiten Runde des Niederrheinpokals im Heimspiel gegen den 1. FC Monheim ordentlich rotieren lassen. Er drehte die Startelf fast auf links und gab allen jungen Kräften im Kader eine Chance. Das Ergebnis: Ein 3:1 (2:0)-Sieg gegen einen Gegner, gegen den es zehn Tage zuvor in der Meisterschaft am Monheimer Rheindeich noch eine 0:3-Niederlage gesetzt hatte.

Youngster überzeugen

Noch höher als der Einzug in die dritte Runde sind wohl die Erkenntnisse zu bewerten, die es beim Auftritt der Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von nur 22,6 Jahren gab. Die zweite Reihe ist bereit für weitere Aufgaben. „Die jüngeren Spieler haben in den letzten zwei Wochen beim Training enorme Fortschritte gemacht", sagte der Coach. Das bewiesen sie vor mehr als 250 Zuschauern im Stadion am Bresserberg.

Akpinar hatte nur drei Spieler des Teams, das fünf Tage zuvor in der Meisterschaft gegen den VfB Hilden mit 1:4 verloren hatte, beginnen lassen: Torhüter Henning Divis, Innenverteidiger Philipp Divis und Mittelfeldspieler Fabio Forster. „Sie sollten die Achse bilden, die den jüngeren Spielern Halt gibt“, so Akpinar. Und wie sie Halt gab. Henning Divis agierte fehlerlos und vereitelte gute Chancen der Gäste. Sein Bruder Philipp Divis gewann gefühlt jeden Zweikampf und glänzte auch als Torschütze. Er traf auf Vorlage von Fabio Forster mit dem Oberschenkel zum 2:0 (41.) und per Kopf zum 3:0 (48.). Forster bereitete mit einem sehenswerten Freistoß-Pass auch das 1:0 von Henry Heynen (36.) vor und war der Taktgeber im Mittelfeld. Und drumherum sammelte die Abteilung Jugend forsch fleißig Pluspunkte. Sie hat zweifelsohne den Druck auf die Stammspieler erhöht. Von Beginn an war im Klever Spiel mehr Tempo, gab es mehr Positionswechsel und Bewegung im Angriff. Das Ergebnis war, dass die Mannschaft sich viel mehr Torchancen herausspielte als bei ihren vier Auftritten in der Meisterschaft zuvor. Sie ließ den Gegner vor der Pause überhaupt nicht ins Spiel kommen. „Unsere erste Halbzeit war nahezu perfekt“, sagte Akpinar. Einziges Manko war, dass der 1. FC Kleve einige gute Chancen ausließ. Deshalb blieb etwas Spannung in der Partie, nachdem die Gäste durch ein Freistoß-Tor von Mohamad El Mouhouti (50.) auf 1:3 verkürzt hatten. Elias Reffeling und Ole Kook hätten den alten Abstand schnell wieder herstellen können, was dem Gast wohl den letzten Elan genommen hätte. Aber auch so geriet der Erfolg nicht in Gefahr, weil es nur wenige heikle Szenen im Klever Strafraum gab. Heynen blüht wieder auf