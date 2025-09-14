Der zweite Anzug des 1. FC Kleve sitzt

Umut Akpinar hat wahr gemacht, was er angekündigt hatte. Der Trainer des Oberligisten 1. FC Kleve hat in der zweiten Runde des Niederrheinpokals im Heimspiel gegen den 1. FC Monheim ordentlich rotieren lassen. Er drehte die Startelf fast auf links und gab allen jungen Kräften im Kader eine Chance. Das Ergebnis: Ein 3:1 (2:0)-Sieg gegen einen Gegner, gegen den es zehn Tage zuvor in der Meisterschaft am Monheimer Rheindeich noch eine 0:3-Niederlage gesetzt hatte.
Noch höher als der Einzug in die dritte Runde sind wohl die Erkenntnisse zu bewerten, die es beim Auftritt der Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von nur 22,6 Jahren gab. Die zweite Reihe ist bereit für weitere Aufgaben. „Die jüngeren Spieler haben in den letzten zwei Wochen beim Training enorme Fortschritte gemacht“, sagte der Coach. Das bewiesen sie vor mehr als 250 Zuschauern im Stadion am Bresserberg.
Akpinar hatte nur drei Spieler des Teams, das fünf Tage zuvor in der Meisterschaft gegen den VfB Hilden mit 1:4 verloren hatte, beginnen lassen: Torhüter Henning Divis, Innenverteidiger Philipp Divis und Mittelfeldspieler Fabio Forster. „Sie sollten die Achse bilden, die den jüngeren Spielern Halt gibt“, so Akpinar.
Und wie sie Halt gab. Henning Divis agierte fehlerlos und vereitelte gute Chancen der Gäste. Sein Bruder Philipp Divis gewann gefühlt jeden Zweikampf und glänzte auch als Torschütze. Er traf auf Vorlage von Fabio Forster mit dem Oberschenkel zum 2:0 (41.) und per Kopf zum 3:0 (48.). Forster bereitete mit einem sehenswerten Freistoß-Pass auch das 1:0 von Henry Heynen (36.) vor und war der Taktgeber im Mittelfeld.
Und drumherum sammelte die Abteilung Jugend forsch fleißig Pluspunkte. Sie hat zweifelsohne den Druck auf die Stammspieler erhöht. Von Beginn an war im Klever Spiel mehr Tempo, gab es mehr Positionswechsel und Bewegung im Angriff. Das Ergebnis war, dass die Mannschaft sich viel mehr Torchancen herausspielte als bei ihren vier Auftritten in der Meisterschaft zuvor. Sie ließ den Gegner vor der Pause überhaupt nicht ins Spiel kommen. „Unsere erste Halbzeit war nahezu perfekt“, sagte Akpinar.
Einziges Manko war, dass der 1. FC Kleve einige gute Chancen ausließ. Deshalb blieb etwas Spannung in der Partie, nachdem die Gäste durch ein Freistoß-Tor von Mohamad El Mouhouti (50.) auf 1:3 verkürzt hatten. Elias Reffeling und Ole Kook hätten den alten Abstand schnell wieder herstellen können, was dem Gast wohl den letzten Elan genommen hätte. Aber auch so geriet der Erfolg nicht in Gefahr, weil es nur wenige heikle Szenen im Klever Strafraum gab.
So konnten Umut Akpinar und der Sportliche Leiter Georg Mewes beim Abpfiff zufrieden in die Hände klatschen. „Das hat richtig Spaß gemacht. Wir wollen mehr auf junge Spieler aus der Region bauen. Dass dieser Weg richtig ist, haben wir heute gesehen“, sagte Mewes. Umut Akpinar stellte stolz fest: „Wir haben mit drei 19-Jährigen und zwei 20-Jährigen begonnen. Die Jungs haben das super gemacht.“
Die 19-Jährigen sind die aus der eigenen Jugend aufgerückten Ilkay Akpinar, Daniel da Costa und Elias Reffeling. Trainersohn Ilkay Akpinar erledigte seinen Job im defensiven Mittelfeld neben Fabio Forster bestens. Daniel da Costa und Elias Reffeling hatten gute Szenen in der Offensive, zeigten Spielwitz und Robustheit in den Zweikämpfen.
Der 20-jährige Timo Sanders überzeugte als resoluter, zweikampfstarker Innenverteidiger, nachdem er in Testspielen auf der rechten Abwehrseite noch Schwächen offenbart hatte. Und Henry Heynen (20), in der vergangenen Saison durch Verletzungen zurückgeworfen, scheint wieder in Bestform zu sein.
Ins Bild passte, dass Felix Beeker als rechter Außenverteidiger mit großer Schnelligkeit und Zweikampfstärke auftrumpfte. Der 24-Jährige ist nach drei Spielzeiten bei der SGE Bedburg-Hau zum 1. FC Kleve zurückgekehrt, um es in dieser Saison noch einmal in der Oberliga zu versuchen. Das scheint zu klappen. Und der 23-jährige Ole Kook, der vom Bezirksligisten SV Haldern kam, stellte erneut unter Beweis, dass er nach auskurierter Leistenverletzung der Mann für den Job als Sturmspitze ist. Fazit: Der 1. FC Kleve hat Optionen im Kader, die er vor kurzer Zeit noch nicht zu haben schien.