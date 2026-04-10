Der Zusammenhalt wächst im Ratinger Titel-Endspurt

Nach dem bisher letzten Heimspiel, dem 5:1-Sieg über die Sportfreunde Baumberg, hatte es im Stadion einen sicht- und hörbaren Zusammenschluss zwischen Mannschaft und Fans gegeben, Apfeld hatte im Anschluss davon gesprochen, dass da etwas entstehe. Einerseits gilt das für sein Team, das an Gründonnerstag einen 1:0-Sieg beim SV Sonsbeck erzwang, wo „wir vom Kopf her stabil bleiben mussten und einen langen Atem brauchten“.

Andererseits gilt das aber auch für das Umfeld: „Was da alles von Zuschauern vorbereitet worden ist bei den letzten Heimspielen mit allen möglichen Bannern und der kleinen Gruppe von Elf- bis 13-Jährigen, die da für Stimmung sorgen – das war sonst in Ratingen nicht so üblich“, weiß Apfeld und ergänzt: „Das macht die ohnehin besondere Atmosphäre unter Flutlicht noch spezieller. Wir alle spüren, dass es langsam auf die Zielgerade geht. Es sind nur noch acht Spiele – das ist ein anderes Gefühl als die ersten acht Spiele.“ Sollte es nun einen Sieg gegen Biemenhorst geben, hätte Apfeld immerhin am Tag nach seinem runden Geburtstag etwas zu feiern.