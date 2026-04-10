Der Zusammenhalt wächst im Ratinger Titel-Endspurt

Vor acht Jahren bekam Damian Apfeld zum 9. April sein bisher wohl schönstes Geburtstagsgeschenk: Sein Sohn wurde geboren. Und seitdem ist klar: „Da er am gleichen Tag Geburtstag hat, ist meiner zum Glück in den letzten acht Jahren ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich lege da ohnehin nicht so großen Wert drauf, auch wenn es wie jetzt ein runder ist“, sagt der Trainer von Oberligist Ratingen 04/19, der seit Donnerstag 40 ist.
Vielleicht gibt es dafür ja am Freitagabend ein Ständchen von den Fans im VIP-Raum des Ratinger Stadions nach dem Spiel gegen den SV Biemenhorst. Die Partie des Spitzenreiters, der weiter punktgleich mit dem ersten Verfolger VfB 03 Hilden ist – beide haben 53 Zähler –, gegen den Vorletzten beginnt nicht wie sonst üblich um 19.30, sondern um 20 Uhr. Der Grund liegt in der weiten Anreise der Gäste, denen 04/19 bei einem Flutlichtspiel an einem Werktag entgegenkommen wollte.
Apfeld erwartet Biemenhorst als „eine aufopferungsvolle Truppe, die selber um einiges kämpft – für sie zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt“. Die Gäste hätten „in einem Spiel beim Tabellenführer nichts zu verlieren und können frei drauf losspielen“. In Luca Puhe haben die Bocholter zudem den Topscorer der Liga in ihren Reihen: In 25 Spielen hat es der 23-Jährige bereits auf 17 Treffer und elf Assists gebracht. Apfeld lobt: „Über ihn muss ich gar nicht viel sagen. Da muss man sich nur seine Torquote angucken. Er hat eine hervorragende Geschwindigkeit, darum brauchen wir eine gute Restverteidigung und dürfen hinter der Abwehrkette nicht zu viel Raum lassen, weil er sonst das Laufduell da gewinnen kann.“
Puhe ist mit seinen 28 Torbeteiligungen an den insgesamt 42 Treffern des Tabellenvorletzten die personifizierte Torgefahr der Biemenhorster, die unter den Top-50 der Oberliga-Torjäger erst wieder auf Rang 47 vertreten sind mit Joshua Müller und seinen fünf Treffern und drei Vorbereitungen. Dagegen hat 04/19 gleich sechs Akteure unter den besten 50 in diesem Ranking, angeführt von Emre Demircan auf Rang vier mit 14 Treffern und sieben Assists, dicht gefolgt von Sven Kreyer auf Rang sechs (12/10). Die Ratinger haben insgesamt schon 16 verschiedene Torschützen in dieser Saison, dürften also schwerer auszurechnen sein als ein Gegner, der sehr von einem Akteur abhängt.
Apfeld aber warnt: „Biemenhorst hat sich im Winter auch mit Jan Wellers verstärkt, der reichlich Regionalliga-Erfahrung mitbringt. Insgesamt präsentiert sich die Mannschaft in der Rückrunde besser und mit einem anderen Punkteschnitt als zur Mitte der Hinrunde. Klar geht jeder davon aus: Der Vorletzte spielt beim Tabellenführer, das ist klar pro Ratingen. Aber solche Spiele sind oft die gefährlichsten. Wir brauchen eine hohe Konzentration und dürfen uns nicht mit anderen Dingen beschäftigen.“
Zumal Biemenhorst es auch Hilden am Gründonnerstag schwer machte: Bis weit in die zweite Halbzeit stand es nur 2:1 für den Favoriten, der erst am Ende noch zu seinem klaren 5:1-Sieg kam. „Das ist ja häufiger so, dass die Spiele lange eng sind und dann hintenraus etwas passiert, wodurch die Ergebnisse klarer werden“, merkt Apfeld an und ergänzt: „Natürlich gehen wir als Favorit ins Spiel, aber man hat ja auch am Mittwoch in der Champions League bei Barcelona gegen Atletico Madrid gesehen, dass ein Platzverweis das Verhältnis ändern kann: Da war Barcelona dann nicht mehr über 90 Minuten Favorit und Atletico der Underdog.“ Madrid gewann auswärts 2:0.
Zurück in die Oberliga: Über die Osterpause bekamen die Ratinger Spieler vier freie Tage, um „den Kopf frei zu bekommen für den Endspurt“, wie ihr Trainer sagt. Acht Spieltage vor Saisonende hat 04/19 den Aufstieg in die Regionalliga, für die der Klub die Lizenz beantragt hat, zwar selber in der Hand, darf sich angesichts der Rekordserie der Hildener, die acht Siege in Folge gefeiert haben, aber auch keine Ausrutscher mehr leisten, um diesen Vorteil zu behalten.
Nach dem bisher letzten Heimspiel, dem 5:1-Sieg über die Sportfreunde Baumberg, hatte es im Stadion einen sicht- und hörbaren Zusammenschluss zwischen Mannschaft und Fans gegeben, Apfeld hatte im Anschluss davon gesprochen, dass da etwas entstehe. Einerseits gilt das für sein Team, das an Gründonnerstag einen 1:0-Sieg beim SV Sonsbeck erzwang, wo „wir vom Kopf her stabil bleiben mussten und einen langen Atem brauchten“.
Andererseits gilt das aber auch für das Umfeld: „Was da alles von Zuschauern vorbereitet worden ist bei den letzten Heimspielen mit allen möglichen Bannern und der kleinen Gruppe von Elf- bis 13-Jährigen, die da für Stimmung sorgen – das war sonst in Ratingen nicht so üblich“, weiß Apfeld und ergänzt: „Das macht die ohnehin besondere Atmosphäre unter Flutlicht noch spezieller. Wir alle spüren, dass es langsam auf die Zielgerade geht. Es sind nur noch acht Spiele – das ist ein anderes Gefühl als die ersten acht Spiele.“ Sollte es nun einen Sieg gegen Biemenhorst geben, hätte Apfeld immerhin am Tag nach seinem runden Geburtstag etwas zu feiern.