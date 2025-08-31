Der Zug hat keine Bremse

Wahnsinn der Typ..7000g bei der Geburt mit 4 Jahren schon Boxmeister im Jemen und seitdem nie bei der Dult verloren.

Die erste Mannschaft hat gestern eine Machtdemonstration ausgepackt und den SV Wörth mit 5:1 nach Hause geschickt - so wie es seit der Geburt eines Daniel Veit schon immer war.

Jetzt war natürlich die Zweite schon massiv unter Druck und nach den letzten beiden Spielen mit einer Tordifferenz von 14:3 wusste man was zu tun ist.

Lukas Summer konnte leider nicht teilnehmen, denn nachdem er ein Tor schoss brauchte er eine Pause, denn die Damenwelt stand um ihn Schlange und er hat eben immer noch keine perfekte Unterschrift für die Autogrammkarten.

Ich wurde vielfach kritisiert, da ich mit der Gewohnheit brach vor einem Spiel zum Burger KIng zu gehen - manche sahen es als schlechtes Omen. Ihr habt alle keine Ahnung - Leberkäse regelt immer!

Erfreulich war, dass der Schokohasen Alex wieder vor Ort war - nach 6 Wochen Verletzungspause.

Philipp hingegen hatte eine NATO Sitzung in Schweden.

So starteten wir in ein Spiel in welchem Wörth überraschend hoch und aggressiv anlief die ersten 20 Minuten.

Die Eisenbahner jedoch konnten diese Phase gut und spielerisch ansprechend überstehen.

Martin Maier verzeichnete einen einzigen Torschuss von Wörth in Halbzeit eins.

Was mir gerade einfällt: Vorsicht wenn ihr über das Wetter schimpft. Kathi nennt euch dann gleich einen HuSo!

In der 33. Minute hatte Simon Abstreiter wieder eine Idee (die er zuvor auch schon 3 mal hatte aber leider nicht verwertet wurden).

Er spielte einen Sahneball auf Schlumpf Valentino und dieser vollstreckte kalt wie eine Hundeschnauze zum 1:0 - Ihor und Vale dann noch mit den Ronaldojubel um diese hervorragende Aktion abzurunden.

Ab da war auch die Druckphase der Wörther beendet.

In der Halbzeit war es dieses mal von der Trainerseite recht ruhig, da der Auftritt grundsätzlich völlig ok war.

In der zweiten Halbzeit begannen die Eisenbahner gleich wie die Feuerwehr und der Urlauber Ramadan Maloku schnürte innerhalb von 3 Minuten (49./51.) einen Doppelpack...was eine geile Saison bisher von dir!

Ab da war es Einbahnstraßenfussball.

Wörth konnte nicht mehr - da lief man sich die erste halbe Stunde wohl zu viel raus.

Baris Bicici (oder wie in Mirskofen genannt Bi-Zizi) schloss in der 69. Minute zum 2:0 ab und mindesten 4 Jungfrauen wurden aus Affekt schwanger.

Dann durfte Vini jr. ran - der nicht von Anfang an wollte, da er gepflegten Rasenschach mal von Außen sehen will - legitim mein Guter!

Dieser Vini hatte wieder einige echt gute Aktionen aber halt doch auch bisschen Pech am Schuh.

Aus Frust drosch er sicherheitshalber Hannes Holler noch aus den Socken.

In der 80. Minute streichelte Simon Abstreiter dann einen Freistoß Richtung Kreuzeck, so zart wie ich sonst normal nur Nachbaroma Erna behandeln würde, jedoch war der Klassekeeper der Wörter horizontal in der Luft und kratzte das Ding aus dem Knick.

Stark von beiden!

Und dann durfte der extrem bemühte Ihor Burlaka in seinem zweiten Spiel sein drittes Tor erzielen.

Sehr viel gearbeitet und auch viel nach hinten.

Mach weiter so Junge!

Und somit gehen auch diese drei Punkte an die Siemensstraße.

Beim Veiti schließt sich dann wieder der Kreis: Die 09 verliert niemals bei Dultheimspielen.

Erste und Zweite haben das wirklich eindrucksvoll mit 6 Punkten und 10:1 Toren bestätigt!

Im Anschluss besuchte man geschlossen die Dult und eroierte wichtige Themen.

Robert könnte ne Legende werden, Stu ist schon eine und die Klofrau hatte ein höchst ansprechendes Haarnetz.

Am Sonntag gehts weiter in Altheim und da werden auch bei uns einige Rückkehrer dabei sein - ergo...schlechter sollten wir nicht werden.

Alex wird auch seinen Schnorres zupfen, da er doch noch auf der Suche nach einer Ü-50 Dame mit Hallux valgut ist.

Das bekommen wir jedoch hin.

Eiso..Pfiad eich!