Der Zeitplan: Acht Fußballturniere beim Stader Hallenzauber

Der Stader Hallenzauber eröffnet das Fußballjahr 2026 erstmals mit zwei vollgepackten Wochenenden. Insgesamt acht Turniere stehen auf dem Programm. Ein Überblick.

Sparkassen Cup der U9 Am Samstag, 3. Januar, eröffnen ab 9 Uhr die Stader U9-Junioren von Trainer Dennis Drechsel den Hallenzauber mit dem Sparkassen Cup. Neben den Füchsen aus Berlin kommen der HSV, Werder Bremen, die JSG Niederelbe, der TSV Apensen und der JFV A/O/B/H/H.

Mautsch Cup der U12 Am Sonntag, 4. Januar, dürfen die U12-Junioren beim Mautsch Cup ran (ab 10 Uhr). Stade I hat den HSV, Victoria Hamburg und Barmbeck/Uhlenhorst in seiner Gruppe. Stade II trifft auf Altona 93, Eimsbütteler TV und BSC Grünhöfe.

Kordt + Wichers Cup für C-Juniorinnen Es folgt der Kordt + Wichers Cup für die C-Juniorinnen am Samstag, 3. Januar, ab 14.30 Uhr. Zu Gast sind Altona 93, Victoria Hamburg, Scharmbeckstotel, Wohlde, Apensen und der JFV A/O/B/H/H. Der Gastgeber VfL Güldenstern Stade schickt gleich zwei Teams ins Rennen.



IDB Herren Cup

Den Abschluss zum Auftakt bildet am Sonntag, 4. Januar, der IDB Herren Cup ab 15.30 Uhr. „Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen“, sagt Fabio Lembke, Kapitän des VfL Güldenstern Stade II. Die Mannschaft rangiert derzeit auf Platz 2 der Kreisliga. Wie die Hauptturniere ist auch dieses gut dotiert, der Sieger erhält 500 Euro, der Vierte noch 100. Das Teilnehmerfeld ist aus Kreissicht bestens zusammengestellt. Aus der Bezirksliga kommen Deinste, Hammah, A/O II, Oste/Oldendorf und Apensen, die Kreisligisten Himmelpforten und Lühe komplettieren das Feld.

Wohnstätte Ladies Cup

Am Freitag, 9. Januar, eröffnet der Wohnstätte Ladies Cup ab 17.30 Uhr das Fußball-Wochenende. Bezirksligist VfL Güldenstern Stade spielt in Gruppe A gegen die Oberligisten Barum und Alstertal-Langenhorn sowie die U20 des HSV aus der Regionalliga. In Gruppe B wollen sich Oberligist A/O und Landesligist FC O/O aus dem Kreis gegen die Regionalligisten Eimsbütteler TV und Victoria Hamburg durchsetzen und ins Halbfinale kommen. Die ersten Vier bekommen Preisgelder (500, 250, 150 und 100 Euro).



Faby Cup für U15-Junioren

Der Faby Cup für die U15-Junioren beginnt am Samstag, 10. Januar, ab 10 Uhr. Der JFV D/A & Stade stellt zwei Teams. Das namhafte Teilnehmerfeld bilden der amtierende Sieger VfB Lübeck, VfB Oldenburg, TSV Havelse, Hansa Rostock, St. Pauli und der HSV. Der HSV schickt allerdings seine U14 statt U15, weil es auch andere Turniere gibt.

Sparkassen Cup für Männer

Der 4. Sparkassen Cup am Samstag, 10. Januar, ab 15.30 Uhr gehört den Männern. Das Feld ist top. In der Gruppe A spielt Titelverteidiger D/A II gegen die Landesligakonkurrenten Rotenburg und Harsefeld. In Gruppe B ist erstmals Oberligist Victoria Hamburg am Start, sowie die Landesligisten Bornreihe, A/O und Stade. Die Preisgelder (1000, 600, 300 und 150 Euro) motivieren zudem.

Puma Mohr Sports Cup für U17

Der 17. Puma Mohr Sports Cup ist am Sonntag, 11. Januar, ab 11 Uhr der abschließende Höhepunkt. Der JFV D/A & Stade geht mit einem Mix aus U17- und U18-Spielern an den Start, um gegen die DFB-Nachwuchsligisten etwas besser mithalten zu können. Der Landesligist trifft in Gruppe A auf den HSV, Osnabrück, Braunschweig und Niendorf. In Gruppe B treffen Rostock, Hannover, Kiel, Eimsbüttel und Lübeck aufeinander. Die Preisgelder hier: 600, 450, 300 und 150 Euro.