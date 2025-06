Der zehnte Neue: Elstorf lotst Rückkehrer an die Schützenstraße

Nachdem die Ära von Trainer Hartmut Mattfeldt am Samstag nach zehn Jahre endete, ist der Umbruch an der Schützenstraße der Umbruch voll im Gange. Der TSV Elstorf stellte als zehnten Neuzugang nun einen Rückkehrer vor.

Timo Pfaffenroth verließ den TSV Elstorf nach 13 Landesliga-Spielen 2021 und schloss sich dem FC Süderelbe an. Dort kam der 26-jährige Außenverteidiger vor allem in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga zum Einsatz. Pfaffenroth sammelte aber auch beim Buxtehuder SV, wo er den Sprung aus dem Nachwuchs in den Herrenbereich schaffte, und Dersimspor sogar Landesliga-Erfahrung.

Bereits vor einigen Wochen hatten die Elstorfer verkündet, dass TVM-Kapitän Philipp Wolfram ebenfalls seinem Trainer Michel Welke an die Schützenstraße folgen würde. Mit Sam Siewert und Paul Lukas Lochner kommen nun noch zwei weitere Meckelfelder dazu. Auch das Trio um Christopher Schulze, Dustin Jahn und Cedric Rathje hat teilweise schon unter Welke gespielt, genauso bestand vorher schon guter Kontakt zum verpflichteten BFC-Duo um Jonah Genterczewsky und James Holley. Lediglich Immenbecks Till Müsing hat von den bisher bekannten Neuzugängen noch keine Berührungspunkte mit seinem künftigen Übungsleiter, gleiches gilt nun für Rückkehrer Pfaffenroth.