„Der Wurm ist drin“ – VfL Denklingen vier Heimspiele in Serie torlos

Der VfL Denklingen verliert trotz diverser Chancen mit 0:4 gegen den TSV Gilching, kassiert die höchste Heimpleite der Saison und ist seit vier Spielen torlos.

Bei der Anzahl der Torchancen lag der VfL Denklingen fast gleichauf mit dem Gegner. Der große Unterschied zum TSV Gilching machte die Verwertung. Da erwies sich der TSV als deutlich effektiver. Die unterm Strich zu harmlosen Mannen von Coach Christoph Schmitt mussten sich dem Tabellendritten so klar mit 0:4 geschlagen geben. „Das ist inzwischen eine Kopfsache“, konstatierte Schmitt angesichts der Torflaute vor allem auf eigenem Platz. Seit vier Spielen hat der VfL zuhause nicht mehr getroffen. „Die Jungs hauen alles rein, aber irgendwie ist der Wurm drin“, war Schmitt nach dem unerfreulichen Ende der Hinrunde, die Denklingen auf Platz 14 beendete, bedient.

Beide Teams starteten sehr verhalten in die Partie. Die Abtastphase ohne nennenswerte Offensivaktionen dauerte fast bis zur Mitte der ersten Hälfte. Dann bekamen die Gäste eine Ecke zugesprochen, die der ehemalige Raistinger Max König (20.) völlig unbedrängt zum 1:0 einköpfte. „Sehr schlecht verteidigt“, beschrieb Schmitt die Situation. Seine Laune rauschte 45 Sekunden später komplett in den Keller, weil sich sein Team nach dem Anstoß einen kapitalen Fehlpass erlaubte, den Manuel Eichberg (21.) mit dem 0:2 bestrafte. „Das war natürlich eine Hypothek“, sagte Schmitt nach dem wohl schnellsten Doppelschlag in der Bezirksliga.

Der VfL versuchte, sofort zu antworten. Elias Greinacher (24.) hatte bei einem Konter auch das 1:2 auf dem Fuß. Sein Schuss landete aber nur am Pfosten. Danach plätscherte die Partie bei schneidend kaltem Wind ohne Höhepunkte dahin. Erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff sorgten die Gäste für einen Aufreger. Gianmauro Masella (45.) schaffte das Kunststück, den Ball aus drei Metern Entfernung am leeren VfL-Tor vorbeizuschießen.