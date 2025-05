Der Wuppertaler SV und seine drei Schlüsselpositionen

Bleibt noch der Sturm, zweifelsohne eine der großen Schwachstellen in der aktuellen Saison. In der bereinigten Tabelle kommt der WSV auf gerade einmal 30 Treffer in 29 Partien, der zweitschlechteste Liga-Wert gemeinsam mit der U23 von Fortuna Düsseldorf. Nur der Absteiger 1. FC Düren (25) war noch weniger erfolgreich – aus den bekannten Gründen. Wer also wird Mittelstürmer? Auch bei Pedro Cejas ist die Zukunft noch offen. In Gütersloh kann er noch einmal Werbung in eigener Sache betreiben.

„Wir lassen uns Zeit und werden nichts überstürzen. Es muss passen“, weiß Manno. 14 Akteure hat er bislang unter Vertrag, am Ende sollen es 24 werden. Ob die alle schon am 18. Juni beim Trainingsauftakt auf dem Platz stehen, wird sich zeigen. Potenzielle Leihgeschäfte werden meist erst später eingefädelt.