Der Wuppertaler SV hat jetzt elf Spieler im Kader

Der Kader des Regionalligisten Wuppertaler SV für die kommende Saison umfasst inzwischen elf Spieler. Am Sonntagvormittag (11. Mai 2025) bestätigte der WSV, dass Mittelfeldspieler Riccardo Grym auch in der kommenden Saison das Trikot der Rot-Blauen trägt.

Er habe in der laufenden Saison „mit seinem Spielverständnis, Einsatzwillen und seiner Präsenz auf dem Platz“ überzeugt. „Mit seiner Vertragsverlängerung sichert sich der WSV auch zur neuen Spielzeit einen wichtigen Faktor für das Mittelfeldspiel“, heißt es in der Mitteilung des Clubs.

Der 1,82 Meter große Leverkusener, dessen Vertrag im Sommer 2024 beim 1. FC Lok Leipzig ausgelaufen war, galt seinerzeit als Wunschkandidat des WSV für das Mittelfeld – er wird sowohl auf der Position sechs als auch auf der acht eingesetzt. Grym bestritt insgesamt 19 Länderspiele für die polnischen U16- bis U19-Nationalmannschaften.

Von 2022 bis Sommer 2024 trug er das Trikot des Nordost-Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig, davor des Chemnitzer FC (2020 bis 2022) und von Wisla Plock in Polen (2018/19). In der Jugend war er für TuS Quettingen, Bayer 04 Leverkusen (2006 bis Winter 2017) und Borussia Mönchengladbach aktiv. Für Chemnitz und Leipzig lief er jeweils einmal im DFB-Pokal auf, für Leverkusen zweimal in der UEFA Youth League. Für den WSV bestritt er 28 von 31 Regionalliga-Spielen, dazu drei im Niederrheinpokal.