Der Wuppertaler SV befördert Arlind Bajrami Der 18-Jährige gehört ab sofort zum WSV-Kader für die Oberliga Niederrhein. von WSV · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der Wuppertaler SV hat eines seiner Talente in die Erste Mannschaft befördert. – Foto: Saskia-Vivienne Hochmann

Der Wuppertaler SV setzt seinen eingeschlagenen Weg mit jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs weiter fort. Arlind Bajrami gehört ab sofort fest zum Oberliga-Kader des WSV. Der 18-Jährige stammt aus dem eigenen Löwenstall und hat sich mit seinen Leistungen in der U17 und U19 für den nächsten Schritt empfohlen.

Starke Leistungen in U17 und U19 Bereits in der vergangenen Saison konnte der Linksfuß sowohl in der U17 als auch in der U19 sein Können unter Beweis stellen. Auch in der laufenden Saison sammelte er bereits erste Einsätze bei der Oberliga-Mannschaft und zeigte dabei, dass er auch auf diesem Niveau mithalten kann. Obwohl er aufgrund seines Alters theoretisch noch eine komplette Saison in der U19 spielen könnte, geht er nun den Schritt in den Seniorenbereich. Mit seiner Zweikampfstärke, seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Flexibilität bringt der 18-Jährige wichtige Eigenschaften für den Oberliga-Kader mit. Besonders sein guter linker Fuß ermöglicht es ihm, auf der gesamten linken Seite eingesetzt zu werden und dem Team dadurch zusätzliche Möglichkeiten zu geben. Auch international hat er bereits Erfahrung gesammelt und kommt auf Einsätze für verschiedene U-Nationalmannschaften des Kosovo.