Der Wuppertaler SV befördert Arlind Bajrami

Der Wuppertaler SV setzt seinen eingeschlagenen Weg mit jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs weiter fort. Arlind Bajrami gehört ab sofort fest zum Oberliga-Kader des WSV. Der 18-Jährige stammt aus dem eigenen Löwenstall und hat sich mit seinen Leistungen in der U17 und U19 für den nächsten Schritt empfohlen.
Bereits in der vergangenen Saison konnte der Linksfuß sowohl in der U17 als auch in der U19 sein Können unter Beweis stellen. Auch in der laufenden Saison sammelte er bereits erste Einsätze bei der Oberliga-Mannschaft und zeigte dabei, dass er auch auf diesem Niveau mithalten kann. Obwohl er aufgrund seines Alters theoretisch noch eine komplette Saison in der U19 spielen könnte, geht er nun den Schritt in den Seniorenbereich.
Mit seiner Zweikampfstärke, seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Flexibilität bringt der 18-Jährige wichtige Eigenschaften für den Oberliga-Kader mit. Besonders sein guter linker Fuß ermöglicht es ihm, auf der gesamten linken Seite eingesetzt zu werden und dem Team dadurch zusätzliche Möglichkeiten zu geben. Auch international hat er bereits Erfahrung gesammelt und kommt auf Einsätze für verschiedene U-Nationalmannschaften des Kosovo.
Vorstand Sport Lennart Strufe erklärt: „Arlind verbindet mit seinen 18 Jahren bereits Zweikampfstärke, fußballerische Qualitäten und Flexibilität. Mit seinem guten linken Fuß kann er auf der gesamten linken Seite eingesetzt werden und gibt uns dadurch unterschiedliche Möglichkeiten. Gleichzeitig zeichnet ihn seine Bereitschaft aus, in jeder Situation intensiv zu arbeiten und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Diese Eigenschaften und Fähigkeiten haben uns davon überzeugt, Arlind nun aus unserer U19 in den Seniorenbereich zu übernehmen und sein Entwicklungspotenzial weiter auszubauen. Somit führen wir den eingeschlagenen Weg mit unserer Nachwuchsarbeit konsequent weiter.“
Mit der Berufung von Arlind Bajrami schafft der WSV den nächsten Übergang aus dem eigenen Nachwuchs in den Seniorenbereich und gibt einem weiteren Talent aus dem Löwenstall die Möglichkeit, sich dauerhaft bei der Oberliga-Mannschaft zu etablieren.