Der Wunsch nach einer ruhigeren Saison

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Beim TSV Mengsberg beginnt nach einer kräftezehrenden Spielzeit ein neues Kapitel. Die Mannschaft musste in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt kämpfen, zahlreiche personelle Ausfälle auffangen und nach dem Abschied der Spielertrainer Kevin Kutzner und Matthias Lutz im Dezember auch auf der Trainerbank improvisieren. Interimstrainer Marco Schwab stabilisierte das Team und führte es Anfang Mai mit dem entscheidenden Erfolg gegen Schrecksbach zum Ligaverbleib. Nun sollen Martin Friedrich und Dustin Bambey gemeinsam mit Torwarttrainer Lars Frankenberg eine neu zusammengestellte Mannschaft formen und möglichst früh aus der Gefahrenzone führen.

Am 25. Juni ist der TSV unter seinem neuen Trainerteam in die Vorbereitung gestartet. Neben zwei Turnieren stehen fünf Testspiele auf dem Programm. Der sportliche und mannschaftliche Höhepunkt folgt vom 17. bis 19. Juli: In der Kaserne in Schwarzenborn absolviert das Team ein dreitägiges Trainingslager.

Sportlicher Leiter Leon Kubitschko blickt entsprechend differenziert zurück. Nach der schwierigen Ausgangslage sei der Klassenerhalt als Erfolg zu bewerten, der Weg dorthin habe dem Verein jedoch viel Kraft gekostet. Durch Abgänge, Verletzungen und beruflich bedingte Ausfälle sei es kaum möglich gewesen, mehrfach dieselbe Startelf aufzubieten. Die fehlende personelle Konstanz erschwerte nicht nur die sportliche Entwicklung, sondern zwang die Verantwortlichen immer wieder zu kurzfristigen Lösungen.

Besonders erfreulich ist die Rückkehr von Tom Schneider. Nach neunmonatiger Pause steht er wieder zur Verfügung. Beim TSV hofft man, dass Schneider diesmal langfristig verletzungsfrei bleibt und der Mannschaft auf dem Platz helfen kann.

Dort soll es nicht allein um Kondition und taktische Abläufe gehen. Angesichts der zahlreichen Veränderungen im Kader misst der Verein dem Zusammenwachsen der Mannschaft eine ebenso große Bedeutung bei. „Die Gemeinschaft ist der Schlüssel zum Erfolg“, betont Kubitschko. Die vielen neuen Spieler sollen schnell integriert werden, den Verein kennenlernen und gemeinsam eine belastbare Struktur entwickeln.

Die Zielsetzung bleibt trotz des umfangreichen Umbaus bodenständig. Mengsberg möchte sich fußballerisch weiterentwickeln, die Neuzugänge möglichst schnell einbinden und frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Nach der nervenaufreibenden Vorsaison soll möglichst schnell Abstand zur Abstiegszone hergestellt werden.

Zehn Zugänge verändern das Gesicht der Mannschaft

Der Kader erhält im Sommer ein deutlich neues Gesicht. Linus Eiffert kommt aus Obergrenzebach, während Dustin Bambey von der SG Aulatal nicht nur Teil des Trainerteams wird, sondern auch als Spieler zusätzliche Erfahrung einbringen kann. Aus der A-Jugend von Blau-Gelb Marburg stößt Ben Krebs hinzu. André England wechselt vom TSV Wabern nach Mengsberg zurück an den Engelhain, Janos Moll kommt vom 1. FC Schwalmstadt.

Mit Kevin Quehl und Manuel Bachmeier schließen sich zudem zwei zuletzt vereinslose Spieler dem TSV an. Devin Kus wechselt aus Stadtallendorf nach Mengsberg, Denis Weigel kommt von Zella/Loshausen und Jerome Kmoch aus Schrecksbach.

Dem stehen fünf Abgänge gegenüber. Can Rommel wechselt zum SSV Sand, Arian Arifi nach Hattendorf und Niclas Altmann zur SG Bunstruth. Ali Abbasli schließt sich Bauerbach an, Tobias Girschikofsky zieht es zum TSV Wabern.

Starke Liga ohne eindeutigen Titelfavoriten

Kubitschko erwartet eine Spielklasse, die so ausgeglichen und stark besetzt ist wie seit Langem nicht mehr. Einen eindeutigen Meisterschaftsfavoriten sieht er deshalb nicht. Der SC Edermünde habe auf dem Transfermarkt gute Arbeit geleistet und könne zu einer der interessantesten Mannschaften der Saison werden.

Auch die FSG Gudensberg zählt für ihn zum Kreis der Anwärter. Das Team sei eingespielt und verfüge über einen hervorragenden Trainer. Beim Korbacher Nachwuchsteam zeige die Entwicklung seit Jahren nach oben, während Neukirchen ebenfalls die Qualität für die Spitzengruppe besitze. Dort werde es allerdings darauf ankommen, die Leistungen über die gesamte Saison konstant abzurufen.

Ein grundsätzliches Problem sieht der Sportliche Leiter im Jugendfußball. Starre Richtzahlen verhinderten aus seiner Sicht teilweise sinnvolle Spielgemeinschaften. Dadurch bestehe die Gefahr, dass Kinder keine passende Mannschaft finden und dem Fußball verloren gehen. „Das können wir uns nicht leisten“, lautet seine klare Einschätzung. Beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag würde Kubitschko deshalb Reformen im Nachwuchsbereich weit oben auf die Tagesordnung setzen.

Für den TSV Mengsberg selbst zählt zunächst die unmittelbare Aufgabe. Nach einer turbulenten Saison soll das neue Trainerteam Ruhe und Stabilität schaffen. Gelingt es, die vielen neuen Spieler rasch zu einer Einheit zu formen, könnte der Verein den Klassenerhalt diesmal deutlich früher absichern.

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