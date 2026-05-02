Der WSV will trotz Verletzungssorgen stark abschließen

Trainer Josef Heilmeier muss vor dem Heimspiel gegen München improvisieren. Top-Torjäger Christian Käser fällt verletzungsbedingt aus.

„Diese für eine lange Zeit sehr gute Premieren-Saison jetzt zufriedenstellend abschließen“, das gibt beim Bezirksliga-Neuling SV Walpertskirchen Trainer Josef Heilmeier als Ziel für die letzten drei Spiele aus. Am Sonntag ist um 14 Uhr in der Solarland Bayern Arena Mitaufsteiger TSV 54 DJK München zu Gast, gegen den der WSV das Hinspiel 3:1 gewonnen hat.

„Wie man aus einer Saison rausgeht, hallt doch irgendwie nach“, weiß auch der WSV-Coach, und „das haben wir am Dienstag nochmal ausführlich besprochen“. Es waren ja absolut keine Notbesetzungen, mit denen die Walpertskirchener die letzten Wochen aufgelaufen sind. Heilmeier: „Ständig fallen ein paar aus, andere kommen zurück, wir kriegen so auch keine Konstanz mehr in unser Spiel.“ Die Offensive war bisher von Ausfällen weniger betroffen, aber jetzt fällt Christian Käser, mit 13 Treffern auf Rang 6 in der Ligawertung und beim WSV vorne der Zielspieler, erkrankt aus.

„Die Spielersitzung nach dem Dienstagstraining konnte ich auch nur unter Schmerzen abhalten, eine Zahn-OP war unumgänglich, aber bis Sonntag bin ich wieder einsatzfähig“, erzählt Heilmeier. Flügelflitzer Maximilan Spreitzer erwartet er einsatzfähig zurück, ein anderer Wirbelwind, nämlich Paul Jäger, fällt weiterhin aus. Adrian Alexy, auch einer aus der Offensivabteilung, hat letzten Sonntag in Haunstadt was abbekommen und ist noch fraglich. Wieder dabei ist in der Defensive Noah Baumann, dessen älterer Bruder Florian wollte es erst mal im Abschlusstraining probieren.

Während der WSV, 20 Spieltage lang immer Erster oder Zweiter, erst nach den letzten beiden Remis auf Rang 3 und jetzt 4 abgerutscht ist, hat der Gegner aus dem Münchner Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl ganz andere Sorgen. Auch erstmals in der Bezirksliga, ist der 2010 aus der Fusion von TSV 1954 und DJK entstandene Club nach einer Auftaktniederlage mit vier Siegen und zwei Remis stark in die Liga gestartet. Inzwischen ist die Abstiegsrelegation unvermeidlich geworden. Zuletzt hat die Truppe um die Top-Torschützen Berkan Altug (12 Treffer) und Ahmet Ünal (10) mit einem 3:1-Sieg gegen Palzing ein starkes Lebenszeichen gegeben.

Tipp: 3:1 für den WSV