Der WSV Unterammergau verliert seine alte Stärke im Abstiegskampf Abstiegskampf in Burggen von Patrick Hilmes · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Szene mit Seltenheitswert: Unterammergaus Marco Diroma kann den Gegentreffer nicht verhindern. Ansonsten verbringen die Keeper einen ruhigen Nachmittag. – Foto: Holger Wieland

Nur ein Remis gegen Burggen/Bernbeuren im ersten Endspiel. Der WSV Unterammergau muss nun auf das letzte Spiel hoffen.

Es gibt diese Mannschaften, die einfach am besten funktionieren, wenn ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Wenn es friss oder stirb heißt. Oder im Fall des WSV Unterammergau: Klassenerhalt oder Abstieg. Die Ammertaler Fußballer haben schon oft bewiesen, dass sie in diesen Situationen zu Höchstform auflaufen, dem sportlichen Tod noch in letzter Sekunde von der Schippe springen können. Doch ihnen scheint diese Fähigkeit abhandengekommen zu sein. In ihrem ersten Endspiel gegen den Kreisliga-Abstieg versagten die Nerven – nur 1:1 beim direkten Konkurrenten TSV Burggen/Bernbeuren. Gestern, 14:15 Uhr TSV Burggen/Bernbeuren TSV Burggen/Bernbeuren WSV Unterammergau U-ammergau 1 1 Abpfiff Den Unterammergauern lagen diese Alles-oder-Nichts-Spiele in der Vergangenheit immer, weil sie den Stress einer solchen Begegnung als Herausforderung statt als Bedrohung verstanden hatten. Weil sie dadurch angestachelt statt blockiert wurden. Doch jetzt am Sonntag in Burggen machte Coach Tobias Benning die gegenteilige Beobachtung: „Es scheint sie gehemmt statt beflügelt zu haben.“ Benning hatte vor der Partie 100, wenn nicht 120 Prozent von jedem Einzelnen gefordert. Er bekam nur einen Bruchteil davon – das hofft er zumindest. „Denn wenn das 100 Prozent waren, dann ist das zu wenig.“ Dann wird der WSV nächste Saison wieder in der Kreisklasse spielen. Zugleich weiß es der Coach besser. Er hat es mit eigenen Augen im Trainingslager, in der Vorbereitung und schon früher in vielen kleinen Szenen gesehen. Seine Unterammergauer können in der Kreisliga bestehen.