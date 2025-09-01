Der WSV schlägt zurück und sich dann selber

Der WSV schwamm kurzfristig – und meldete sich eindrucksvoll zurück. Kamo zog ab und traf links unten zum 1:1 (35.). Es war ein Wirkungstreffer. Fortan waren die Rot-Blauen die aktivere Mannschaft. Allerdings fehlten weiter die Topchancen. So ging es mit dem leistungsgerechten 1:1 in die Kabinen.

Der Start in Halbzeit zwei misslang: Etienne Paul Borie zog von links ab und traf zum 2:1 (47.). In der 56. Minute lag zwar der Ball im Kölner Tor, der hatte aber zuvor die Hand von Schaub berührt. In der 61. Minute brachte der WSV Bouzraa und Fritz Kleiner für Wagemann und Arambasic. Und das mit Erfolg: Bouzraa verwerte eine Flanke ins lange Eck zum 2:2 (68.).

Nun war der WSV wieder obenauf. Ronay Arabaci kam für Kamo (80.). Ausgerechnet in der starken rot-blauen Phase markierte Safyan Toure das 3:2 (82.). Schaub setzte einen Freistoß auf die Latte (87.). Die Bergischen kämpften, der dritte Ausgleich gelang aber nicht mehr.