Der WSV schlägt zurück und sich dann selber

Der Regionalligist Wuppertaler SV hat den zweiten Saisonsieg verpasst. Das Team von Trainer Sebastian Tyrala unterlag am Montagabend bei der U21 des 1. FC Köln mit 2:3 (1:1). Die Partie im Franz-Kremer-Stadion sahen 1.820 Fans.
Im Vergleich zur 0:1-Heimniederlage gegen die U23 des FC Schalke 04 gab es drei Wechsel. Daiki Kamo, Alessio Arambasic und Lennard Wagemann spielten von Beginn an. Jeff-Denis Fehr war verletzt, Amin Bouzraa und Kilian Bielitza saßen zunächst auf der Bank. Köln verzichtete auf größere Verstärkungen aus dem Profikader.
Die Partie begann direkt kampfbetont und auf Augenhöhe. Beide Teams kamen zunächst nicht zu klaren Torchancen. Nach einer Flanke von Levin Müller köpfte Vincent Schaub über den Kölner Kasten (20.). Köln erarbeitete sich seinerseits Halbchancen. Die WSV-Defensive arbeitete konzentriert. In Führung ging der Gastgeber. Nach einem Ballverlust vor dem eigenen Tor kam der Ball zu Malek El Mala, der Torwart Michael Luyambula keine Chance ließ – 1:0 (30.).
Der WSV schwamm kurzfristig – und meldete sich eindrucksvoll zurück. Kamo zog ab und traf links unten zum 1:1 (35.). Es war ein Wirkungstreffer. Fortan waren die Rot-Blauen die aktivere Mannschaft. Allerdings fehlten weiter die Topchancen. So ging es mit dem leistungsgerechten 1:1 in die Kabinen.
Der Start in Halbzeit zwei misslang: Etienne Paul Borie zog von links ab und traf zum 2:1 (47.). In der 56. Minute lag zwar der Ball im Kölner Tor, der hatte aber zuvor die Hand von Schaub berührt. In der 61. Minute brachte der WSV Bouzraa und Fritz Kleiner für Wagemann und Arambasic. Und das mit Erfolg: Bouzraa verwerte eine Flanke ins lange Eck zum 2:2 (68.).
Nun war der WSV wieder obenauf. Ronay Arabaci kam für Kamo (80.). Ausgerechnet in der starken rot-blauen Phase markierte Safyan Toure das 3:2 (82.). Schaub setzte einen Freistoß auf die Latte (87.). Die Bergischen kämpften, der dritte Ausgleich gelang aber nicht mehr.
Am Donnerstag bestreitet der WSV ab 19 Uhr ein Testspiel beim Westfalenligisten SpVg Hagen 1911. Weiter geht es am 10. September mit dem Pokalspiel beim Oberligisten SW Essen (19.30 Uhr) und dem Heimspiel am 13. September gegen den SC Wiedenbrück (14 Uhr).