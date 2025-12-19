Der Winterfahrplan des TSV Steinbach Haiger

Erster Termin für die Spieler des Fußball-Regionalligisten ist der 28. Dezember 2025. An diesem Tag beginnen die individuellen Trainingseinheiten, die sich bis zum 11. Januar 2026 strecken.

Am 12. 01.2026 beginnt dann wieder das Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die Restrunde der Fußball-Regionalliga Südwest, die am Wochenende 20. bis 22. Februar 2026 mit einem Heimspiel des TSV Steinbach Haiger gegen Kickers Offenbach beginnt. Der genaue Termin wird in den nächsten Wochen von der Ligaverwaltung veröffentlicht.

Neben vielen Trainingseinheiten, die witterungsbedingt auch wieder kurzfristig an anderen Orten stattfinden könnten, stehen bereits vier Testspiele im Rahmen der Vorbereitung fest.

Den Auftakt macht die Partie beim LOTTO Hessenligisten Rot-Weiß Walldorf. Das Testspiel findet am 17. Januar 2026 um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz 1 (B. Schmitt mobile Stadion) in Mörfelden-Walldorf statt.

Eine Woche später (24. Januar 2026) empfängt der TSV Steinbach Haiger die Mannschaft der SG Finnentrop/Bamenohl im Steinbacher SIBRE-Park. Anstoß der Partie gegen den Westfalen-Oberligisten ist um 14 Uhr.

Der nächste Test ist für den 7. Februar 2026 um 13 Uhr angesetzt. Gegner auf der Sportanlage des TuS Hiltrop (Osttor 85, 48165 Münster) ist der SV Werder Bremen II. Die Bundesliga-Zweitvertretung spielt in der Regionalliga Nord.

Das letzte Testspiel vor dem Start in die Restrunde ist ein wahrer Härtetest gegen einen direkten Ligarivalen. Am 14. Februar 2026 trifft der TSV Steinbach Haiger auf Eintracht Trier. Die Kontrahenten haben beide Duelle in der Regionalliga Südwest bereits bestritten. Das Hinspiel endete 3:2 für den TSV Steinbach Haiger. Das Rückspiel endete mit einem 1:1-Remis. Spielort und Anstoßzeit werden noch festgelegt.