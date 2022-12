Der Winterfahrplan der Verbandsligisten in Württemberg

– Foto: André Nückel

Schon am Ende Januar werden die ersten Winter-Vorbereitungsspiele zur Rückrunde stattfinden. FuPa gibt euch einen Überblick aller Testspiele (Stand 20. Dezember):

TSV Essingen

Samstag, 28.01.23 | 14:00: 1. FC Heiningen - TSV Essingen

Samstag, 04.02.23 | 14:00: TSV Essingen - SV Kaisersbach

Samstag, 11.02.23 | 11:30: TSV Essingen - TSGV Waldstetten TSGV Waldstetten

Samstag, 11.02.23 | 15:00: TSV Essingen - TSV Crailsheim

⚽ Saisonstart: Samstag, 04.03.23 | 15:00: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Essingen Sportfreunde Schwäbisch Hall

Samstag, 28.01.23 | 12:30: Sportfreunde Schwäbisch Hall - Türkspor Neckarsulm

Mittwoch, 01.02.23 | 19:00: FC Union Heilbronn - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Samstag, 11.02.23 | 12:45: Sportfreunde Schwäbisch Hall - Sport-Union Neckarsulm

Samstag, 18.02.23 | 15:00: FV Löchgau - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Samstag, 25.02.23 | 14:00: TSG Backnang - Sportfreunde Schwäbisch Hall

⚽ Saisonstart: Samstag, 04.03.23 | 14:00: Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen 1. FC Normannia Gmünd

Samstag, 28.01.23 | 13:00: 1. FC Normannia Gmünd - TSGV Waldstetten

Samstag, 04.02.23 | 14:00: 1. FC Normannia Gmünd - TSG Backnang

Samstag, 18.02.23 | 13:00: 1. FC Normannia Gmünd - TSV 1861 Nördlingen

Samstag, 25.02.23 | 14:00: 1. FC Normannia Gmünd - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

⚽ Saisonstart: Samstag, 04.03.23 | 15:00: 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Samstag, 11.02.23 | 13:00: TSV Bad Boll - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

⚽ Saisonstart: Samstag, 04.03.23 | 15:00: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Essingen SV Fellbach

Samstag, 21.01.23 | 15:00: SG Schorndorf - SV Fellbach

Mittwoch, 25.01.23 | 18:30: SV Fellbach - SGV Freiberg

Samstag, 04.02.23 | 14:00: SV Fellbach - Sport-Union Neckarsulm

Samstag, 11.02.23 | 14:00: SV Fellbach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Samstag, 18.02.23 | 13:30: Young Boys Reutlingen - SV Fellbach

Samstag, 25.02.23 | 14:00: SV Fellbach - 1. Göppinger SV

⚽ Saisonstart: Samstag, 04.03.23 | 15:00: 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach Calcio Leinfelden-Echterdingen

Samstag, 21.01.23 | 14:00: Calcio Leinfelden-Echterdingen - TSV Oberboihingen

Samstag, 28.01.23 | 14:00: Calcio Leinfelden-Echterdingen - SGV Freiberg

Samstag, 04.02.23 | 14:00: Calcio Leinfelden-Echterdingen - 1. Göppinger SV

Sonntag, 05.02.23 | 13:00: Calcio Leinfelden-Echterdingen - Türkspor Neckarsulm

Mittwoch, 08.02.23 | 19:30: SV Croatia Reutlingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Samstag, 11.02.23 | 14:00: TuS Metzingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Samstag, 25.02.23 | 14:00: Calcio Leinfelden-Echterdingen - SSV Reutlingen 1905

⚽ Saisonstart: Sonntag, 05.03.23 | 15:00: Calcio Leinfelden-Echterdingen - VfL Nagold TSV Berg

Samstag, 18.02.23 | 14:00: FV Ravensburg - TSV Berg

⚽ Saisonstart: Samstag, 04.03.23 | 15:00: FC Wangen - TSV Berg SF Dorfmerkingen

Mittwoch, 08.02.23 | 18:30: SF Dorfmerkingen - TSG Nattheim

Samstag, 18.02.23 | 13:00: SF Dorfmerkingen - FC Memmingen

⚽ Saisonstart: Samstag, 04.03.23 | 15:00: SF Dorfmerkingen - TSG Tübingen SSV Ehingen-Süd

Sonntag, 05.02.23 | 13:00: SV 03 Tübingen - SSV Ehingen-Süd

Samstag, 11.02.23 | 13:00: FC Memmingen - SSV Ehingen-Süd

⚽ Saisonstart: Samstag, 04.03.23 | 15:00: SSV Ehingen-Süd - FV Biberach FV Biberach TSG Tübingen

Samstag, 04.02.23 | 14:00: TSG Tübingen - SSV Reutlingen 1905

Samstag, 11.02.23 | 14:00: TSG Tübingen - SG Deißlingen

Mittwoch, 15.02.23 | 19:00: TSV Hirschau - TSG Tübingen

Samstag, 18.02.23 | 14:30: VfL Pfullingen - TSG Tübingen

Samstag, 25.02.23 | 16:00: FC Holzhausen - TSG Tübingen

⚽ Saisonstart: Samstag, 04.03.23 | 14:00: SF Dorfmerkingen - TSG Tübingen