Der Winterfahrplan der Spatzen

Der SSV Ulm 1846 Fussball geht als Tabellenführer in die verbleibenden 14 Spiele der Regionalliga Südwest.

Am 05. März treten Jo Reichert und Co. zum ersten Pflichtspiel des Jahres 2023 an und sind dann beim VfR Wormatia Worms zu Gast.