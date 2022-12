Der Winterfahrplan der Landesligisten aus Württemberg (Staffel 2) Die Testspiele der Landesligisten aus Württemberg (Staffel 2) in der Übersicht

So., 19.02.2023, 14.00 Uhr // TuS Metzingen - SV Bonlanden

Sa., 25.02.2023, 16.00 Uhr // Young Boys Reutlingen - SV Bonlanden

⚽ Saisonstart: Sa., 04.03.2023, 15.30 Uhr // 1. FC Frickenhausen - SV Bonlanden

_______________

FC Blaubeuren

Sa., 14.01.2023 // Mühlen Sohn Cup Blaustein

⚽ Saisonstart: Sa., 04.03.2023, 15.30 Uhr // Türkspor Neu-Ulm - FC Blaubeuren

_______________

TSV Bernhausen

Di., 27.12.2022 // SELGROS Filder-Cup

Do., 26.01.2023, 19.30 Uhr // Spvgg Cannstatt - TSV Bernhausen

Sa., 28.01.2023, 14.30 Uhr // TSV Bernhausen - VfL Pfullingen

Sa., 04.02.2023, 14.30 Uhr // TSV Bernhausen - MTV Stuttgart

Di., 07.02.2023, 19.30 Uhr // TSV Weilheim - TSV Bernhausen

So., 12.02.2023, 14.30 Uhr // TSV Bernhausen - TSV Jesingen

So., 19.02.2023, 14.30 Uhr // TSV Bernhausen - FC Esslingen

⚽ Saisonstart: So., 05.03.2023, 15.00 Uhr // TSV Bernhausen - SSG Ulm 99

_______________

SSG Ulm 99

Sa., 04.02.2023, Uhr // SSG Ulm 99 - TSV Blaustein

Sa., 11.02.2023, Uhr // SSG Ulm 99 - FC Heimertingen

Sa., 18.02.2023, 14.00 Uhr // SC Staig - SSG Ulm 99

⚽ Saisonstart: So., 05.03.2023, 15.00 Uhr // TSV Bernhausen - SSG Ulm 99

_______________

TSV Weilimdorf

keine Testspiele bekannt

⚽ Saisonstart: So., 05.03.2023, 15.00 Uhr // TSV Weilimdorf - TSV Bad Boll

_______________

SG Bettringen

Do., 05.01.2023 // 40. Dreikönigsturner TV Straßdorf

⚽ Saisonstart: So., 05.03.2023, 15.00 Uhr // SG Bettringen - SV Waldhausen

_______________

TSVgg Plattenhardt

Di., 27.12.2022 // SELGROS Filder-Cup

Sa., 04.02.2023, 16.30 Uhr // FC Esslingen - TSVgg Plattenhardt

⚽ Saisonstart: Sa., 04.03.2023, 14.00 Uhr // 1. FC Heiningen - TSVgg Plattenhardt

_______________

1. FC Frickenhausen

Mi., 28.12.2022 // SELGROS Filder-Cup

So., 05.02.2023, 14.00 Uhr // TuS Metzingen - 1. FC Frickenhausen

⚽ Saisonstart: Sa., 04.03.2023, 15.30 Uhr // 1. FC Frickenhausen - SV Bonlanden

_______________

1. FC Heiningen

Sa., 21.01.2023 // BMW Autohaus Fetzer Cup

Sa., 28.01.2023, 14.00 Uhr // 1. FC Heiningen - TSV Essingen

Mi., 01.02.2023, 19.00 Uhr // TSV Schornbach - 1. FC Heiningen

Sa., 11.02.2023, 14.00 Uhr // 1. FC Heiningen - TV Neidlingen

Sa., 18.02.2023, 14.00 Uhr // 1. FC Heiningen - SV Ebersbach/Fils

Mi., 22.02.2023, 19.30 Uhr // 1. FC Rechberghausen - 1. FC Heiningen

Sa., 25.02.2023, 15.30 Uhr // VfL Kirchheim/Teck - 1. FC Heiningen

⚽ Saisonstart: Sa., 04.03.2023, 14.00 Uhr // 1. FC Heiningen - TSVgg Plattenhardt

__________________________________________________________________________________________________

