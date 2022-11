Der Winterfahrplan der KSV Holstein Kiel testet vor der WM-Pause gegen Victoria Hamburg – Traditionsspiel im Stadion Hoheluft

Eintrittskarten für die Partie gibt es im Vorverkauf ausschließlich online unter https://www.universe.com/SCV-KSV sowie an der Abendkasse für 10 Euro (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 8 Euro). Das Stadion wird ab 18 Uhr geöffnet sein. Da davon auszugehen ist, dass die Parkplatzsituation vor Ort sehr angespannt sein wird, bittet der Veranstalter um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.



Urlaub und Training bis zum neuen Jahr

Nach dem Testspiel bei „Vicky“ verabschieden sich die Störche in den Urlaub, bevor sich die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp vor Weihnachten noch für eine Trainingswoche (15. – 23.12.) in Projensdorf wiedersieht. Die Feiertage verbringen die Profis dann bei ihren Familien. In den trainingsfreien Zeiten bekommen alle Spieler individuelle Trainingspläne.



Trainingslager in Spanien geplant

Der Trainingsauftakt im neuen Jahr findet am Montag, dem 2. Januar, statt. Vom 8. bis 15. Januar ist ein Trainingslager im spanischen Oliva Nova geplant. Vor Ort werden zwei Testspiele ausgetragen, zudem werden die Störche nach der Rückkehr aus Spanien noch ein abschließendes Testspiel in Deutschland absolvieren. Gegner und Anstoßzeiten werden noch bekanntgegeben.



Rückrundenstart gegen Greuther Fürth

Zum Rückrundenauftakt am Samstag, dem 28. Januar 2023, ist dann um 13 Uhr die SpVgg Greuther Fürth zu Gast im Holstein-Stadion.