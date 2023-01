Der Winterfahrplan der Bezirksligisten (Enz-Murr) Die Testspiele der Bezirksligisten (Enz-Murr) in Baden-Württemberg in der Übersicht

So., 12.02.2023, 13.00 Uhr // SV Steinbach - SV Salamander Kornwestheim

⚽ Saisonstart: So., 17.02.2023, 19.30 Uhr // SV Salamander Kornwestheim - SV Gebersheim

SV Leonberg/Eltingen



Sa., 04.02.2023, 14.00 Uhr // SKV Rutesheim - SV Leonberg/Eltingen

Fr., 10.02.2023, 19.30 Uhr // SGV Rutsheim II - SV Leonberg/Eltingen

⚽ Saisonstart: So., 19.02.2023, 14.30 Uhr // TSV Heimsheim - SV Leonberg/Eltingen

SV Gebersheim



So., 22.01.2023, 14.00 Uhr // SKV Rutesheim - SV Gebersheim

⚽ Saisonstart: So., 12.02.2023, 14.30 Uhr // TSV 1899 Benningen - SV Gebersheim

Spvgg Warmbronn



Sa., 28.01.2023, 13.00 Uhr // Spvgg Warmbronn - ASV Botnang

Di., 31.01.2023, 19.30 Uhr // Spvgg Warmbronn - TSV Flacht

Sa., 04.02.2023, 14.00 Uhr // Spvgg Warmbronn - SKV Rutesheim II

Di., 07.02.2023, 19.30 Uhr // Spvgg Warmbronn - Spvgg Weil der Stadt

Sa., 11.02.2023, 13.00 Uhr // Spvgg Warmbronn - TSV Möttlingen

⚽ Saisonstart: So., 19.02.2023, 14.30 Uhr // Spvgg Warmbronn - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

FV Löchgau II



Sa., 28.01.2023, 14.00 Uhr // FV Löchgau II - FC Union Heilbronn

Sa., 04.02.2023, 15.00 Uhr // FV Löchgau II - Sportfreunde Lauffen

Sa., 11.02.2023, 13.00 Uhr // FV Löchgau II - VfB Tamm

⚽ Saisonstart: So., 12.02.2023, 14.30 Uhr // FV Löchgau II - TV Aldingen

SV Perouse



Mi., 25.01.2023, 19.30 Uhr // Türkspor Stuttgart - SV Perouse

Sa., 28.01.2023, 14.30 Uhr // NK Croatia Bietigheim - SV Perouse

⚽ Saisonstart: So., 19.02.2023, 14.30 Uhr // FC Marbach - SV Perouse

Drita Kosova Kornwestheim



So., 05.02.2023, 14.00 Uhr // TDSV Kornwestheim - Drita Kosova Kornwestheim

⚽ Saisonstart: So., 19.02.2023, 14.30 Uhr // FV Löchgau II - Drita Kosova Kornwestheim

AKV B.G. Ludwigsburg



So., 29.01.2023, 17.00 Uhr // FC Mezopotamya Bietigheim - AKV B.G. Ludwigsburg

⚽ Saisonstart: So., 19.02.2023, 14.30 Uhr // AKV B.G. Ludwigsburg - GSV Pleidelsheim

TSV Heimsheim



So., 29.01.2023, 14.30 Uhr // TSV Heimsheim - TSC Kornwestheim

Do., 02.02.2023, 19.30 Uhr // TSV Heimsheim - SKV Rutesheim II

So., 05.02.2023, 14.30 Uhr // TSV Heimsheim - TSV Schwieberdingen

Mi., 08.02.2023, 19.30 Uhr // SV Iptingen - TSV Heimsheim

Do., 09.02.2023, 19.30 Uhr // TSV Heimsheim - TSV Flacht

So., 12.02.2023, 14.30 Uhr // TSF Ditzingen - TSV Heimsheim

Di., 14.02.2023, 19.30 Uhr // SV Heimsheim - TSV Hochdorf/Enz

⚽ Saisonstart: So., 19.02.2023, 14.30 Uhr // TSV Heimsheim - SV Leonberg/Eltingen

