Der Winter rückt näher – doch im Tabellenkampf brennt die Liga heiß

Der 17. Spieltag steht in der Bezirksliga Hannover 4 vor der Tür. Ob alle Duelle aber stattfinden können, ist noch unklar. Erneut stehen witterungsbedingte Spielabsagen im Raum. Die Ansetzungen versprechen jedoch spannende und torreiche Partien. Der Tabellenführer Pyrmont trifft zum Beispiel auf das Schlusslicht.

Morgen, 14:00 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt FC Ambergau-Volkersheim Ambergau 14:00 PUSH Zum Auftakt des Wochenendes empfängt der MTV Almstedt die formstarken Ambergauer, die als Tabellenfünfter weiter Kontakt zur Spitze halten. Almstedt spielt eine solide Runde, doch die jüngsten Leistungen ließen etwas an Konstanz vermissen. Ambergau hingegen reist mit einem robusten Angriff und gewachsenem Selbstvertrauen an. Für beide Teams bleibt das Duell ein richtungsweisender Prüfstein im engen Mittelfeld.

Für Schlusslicht Himmelsthür könnte die Aufgabe kaum größer sein: Der Tabellenführer aus Pyrmont, offensiv brandgefährlich und in der Liga tonangebend, gastiert beim Vorletzten. Pyrmont will den Platz an der Sonne festigen, während Himmelsthür dringend Punkte benötigt, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren. Alles spricht für eine klare Rollenverteilung – doch die Gastgeber hoffen auf den Überraschungseffekt.

Der TSV Giesen, aktuell das formstabilste Team hinter der Spitze, will gegen den VfL Borsum seine beeindruckende Serie fortsetzen. Borsum steht weiterhin tief im Tabellenkeller und kann gegen die Topteams bislang nur selten mithalten. Giesen geht mit breiter Brust in die Partie, denn die Chance, Druck auf die ersten Plätze auszuüben, ist greifbar.

Alfeld zählt weiterhin zu den spielerisch stärksten Mannschaften der Liga und empfängt mit Afferde ein Team, das nach starkem Saisonstart zuletzt schwankende Ergebnisse zeigte. Afferde bringt allerdings genug Qualität mit, um favorisierten Gegnern Probleme zu bereiten. Alfeld steht vor einer Pflichtaufgabe, möchte man im Rennen um die Spitze nicht weiter zurückfallen.

Lenne, gebeutelt vom Tabellenkeller und hohen Gegentorzahlen, bekommt es mit Aufsteiger Hasede zu tun, der sich in dieser Saison in der Spitzengruppe festgebissen hat. Für Lenne dürfte es darum gehen, die Räume zu schließen und den spielstarken Gästen möglichst wenig Tempo zu ermöglichen. Hasede reist als klarer Favorit an – doch die Gastgeber hoffen, dass die eigenen Fans ein Faktor werden.

Einum, aktuell auf dem vorletzten Rang, wartet mit einer der schwersten Aufgaben des Spieltages auf: Neuhof kommt nach dem historischen Torfestival gegen Lenne mit breiter Brust. Die Gäste haben sich in der Tabellenspitze festgebissen und verfügen über enorme offensive Wucht. Für Einum zählt jeder Punkt im Abstiegskampf – doch die Hürde ist gewaltig.

Schliekum bewegt sich im sicheren Mittelfeld und empfängt Türk Gücü, das dringend Punkte benötigt, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Schliekum zeigt sich heimstark und schwer zu knacken, während Türk Gücü weiterhin nach einer stabilen Linie sucht. Ein Duell, das mehr Spannung bietet, als es der Tabellenstand vermuten lässt.

