Der Winter kündigt sich an: Kampf um Punkte auf gefrorenem Boden

Auch Verfolger Landsberg spürt den Atem des Winters. Die Lechstädter hoffen erneut auf einen Patzer des Spitzenreiters, treffen jedoch selbst auf ein schwieriges Kaliber: Mit dem FC Pipinsried kommt eine Mannschaft, die nach ihrer deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen Kirchanschöring Wiedergutmachung betreiben will.

Tabellenführer 1860 München II empfängt nach seiner Last-Minute-Niederlage in Geretsried den SV Heimstetten, der mit einem Derbysieg gegen Ismaning im Gepäck anreist.

Prominentestes Opfer der Witterung ist das Derby zwischen dem FC Sturm Hauzenberg und dem SV Schalding-Heining. Die Partie kann aufgrund der Platzverhältnisse nicht stattfinden und wird ins Frühjahr 2026 verschoben.

Der 20. Spieltag der Bayernliga Süd steht ganz im Zeichen des frühen Wintereinbruchs. Eiskalte Temperaturen, schwer bespielbare Plätze und die ersten Schneefälle haben Bayern und damit auch die Liga direkt erreicht.

Freitag

Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning FC Gundelfingen Gundelfingen 14:00 live PUSH

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Unser Ziel ist es natürlich, endlich einen Dreier einzufahren. Uns ist vollkommen bewusst, dass es gegen Gundelfingen sehr schwer wird, aber wir werden wie in jeder Partie alles reinwerfen und wollen unbedingt etwas Zählbares mitnehmen. Mit unserer zweiten Halbzeit gegen Heimstetten waren wir überhaupt nicht zufrieden. Das haben wir intern deutlich angesprochen. Als Mannschaft stehen wir in der Verantwortung, diese Vorstellung wieder gutzumachen, denn das war schlicht nicht ausreichend.“ Personalsituation FC Ismaning: Jacky Muriqi kann personell aus dem Vollen schöpfen. Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Die Derbyniederlage letzte Woche war natürlich sehr schmerzhaft, deshalb wollen wir diesmal ein anderes Gesicht zeigen und wieder als Sieger vom Platz gehen. Uns ist die fußballerische Qualität des FC Ismaning absolut bewusst, trotzdem freuen wir uns auf ein spannendes Spiel am Samstag.“ Personalsituation FC Gundelfingen: Michi Singer, Neo Fähnle, Janik Noller und Nico Frisch werden nicht zur Verfügung stehen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 14:00 PUSH

Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Schwaig ist aus meiner Sicht ein sehr guter Aufsteiger. Wir haben im Hinspiel in Schwaig eine wirklich schwache Leistung gezeigt, das wollen wir unbedingt wieder gutmachen. Gleichzeitig steht unser letztes Heimspiel des Jahres 2025 an, und da wollen wir unseren Zuschauern noch einmal ein richtig gutes Spiel bieten. Unsere Heimstätte soll ein Vorteil für uns sein." Personalsituation TSV Nördlingen: Jakob Mayer steht wieder zur Verfügung, und auch Hans Rathgeber ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Neben den Langzeitverletzten wird nur Jan Mielich fehlen, der sich im Spiel gegen Heimstetten eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen hat. Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "In Nördlingen erwartet uns die Mannschaft der Stunde. In den letzten sechs Spielen fünf Siege und ein Unentschieden sagen alles! Schröter und Gruber sind das gefährlichste Sturmduo der Liga. Wir müssen defensiv extrem diszipliniert auftreten, auf unsere Chancen warten und diese auch nutzen." Personalsituation SF Schwaig: Bei den Personalien gibt es positive Nachrichten: Tim Schels ist zurück und präsentiert sich im Training in guter Verfassung. Auch Fabio Groß konnte diese Woche wieder komplett am Mannschaftstraining teilnehmen. Fraglich bleibt hingegen, ob Bilal Ibrahim einsatzbereit sein wird - hier fällt die Entscheidung erst nach dem Abschlusstraining.

Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): “Wir freuen uns auf das Spiel gegen Pipinsried, weil die beste Auswärtsmannschaft und der Topfavorit der Liga zu uns nach Landsberg kommt. Nach einem Trainerwechsel gibt es in jedem Verein eine neue Dynamik und Pipinsried kommt mit Sicherheit hoch motiviert zu uns. Nach unserem Sieg in Schalding gehen wir mit ordentlich Selbstvertrauen in die Partie, weil wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben und die Jungs sich nach zwei Unentschieden wieder beloht haben. Die Stimmung in der Mannschaft ist richtig gut und wir wollen das Spiel natürlich gewinnen.“ Personalsituation TSV Landsberg: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Letztes Wochenende waren wir über weite Strecken nicht richtig im Spiel und haben die Partie am Ende durch individuelle Fehler selbst aus der Hand gegeben. Das entspricht nicht unserem Anspruch. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir auswärts in dieser Saison die meisten Punkte geholt haben. Daran wollen wir anknüpfen. Unser Ziel ist es, unsere Qualität wieder klar auf den Platz zu bringen und mit der nötigen Konzentration und Intensität aufzutreten." Personalsituation FC Pipinsried: Maxi Englund und Jonas Lindner werden nicht im Aufgebot stehen.

Morgen, 14:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör Türkgücü München Türkgücü Mün 14:00 PUSH

Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Der Auswärtssieg in der vergangenen Woche war für uns natürlich ein riesiger Erfolg. Die Mannschaft hat eine starke Vorstellung abgeliefert und sich die drei Punkte gegen einen individuell sehr gut besetzten Gegner absolut verdient. Mit Türkgücü treffen wir nun zwar auf das aktuelle Schlusslicht der Tabelle, dennoch werden wir die Aufgabe mit voller Konzentration angehen. Schon im Hinspiel war deutlich zu sehen, über welche Qualität Türkgücü verfügt. In unserem letzten Heimspiel des Jahres wollen wir unbedingt einen positiven Abschluss setzen. Die Mannschaft ist heiß darauf, den Fans und sich selbst noch einmal ein Erfolgserlebnis zu schenken und die Punkte in Kirchanschöring zu behalten.“ Personalsituation SV Kirchanschöring: Spielertrainer Christoph Dinkelbach hat aus dem Spiel gegen Pipinsried eine leichte Blessur davongetragen. Wenn alles nach Plan verläuft, wird er jedoch am Samstag zur Verfügung stehen. Rainer Elfinger (Trainer Trainer Türkgücü München): "Wir haben nun mit dem Spiel in Kirchanschöring, nach dem Spiel in Erlbach, die nächste schwere Auswärtsaufgabe vor uns. Kirchanschöring hat zuzüglich ihrer Heimstärke mit Kronbichler, Omelanowsky oder auch Nicklas viel individuelle Qualität im Kader. Wir dagegen haben aus dem Hinspiel einiges gutzumachen und wollen, bestenfalls noch vor der Winterpause, unser mageres Punktekonto aufbessern. Wenn wir einerseits unsere individuellen Fehler abstellen, die uns in meinen ersten beiden, strukturell eigentlich guten, Spielen noch um den verdienten Lohn gebracht haben, und uns andererseits durch einen couragierten Auftritt ein wenig mehr Spielglück verdienen, bin ich guter Dinge, dass wir auch bei der aktuellen „Mannschaft der Stunde“ bestehen können." Personalsituation Türkgücü München: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.

Der SV Erlbach um Coach Lukas Lechner (im Bild) zeigte sich nach der knappen Niederlage gegen Deisenhofen in der vergangenen Woche sichtlich enttäuscht. Am Samstag möchte das Team im letzten Heimspiel des Jahres gegen Türkspor Augsburg einen Sieg holen und sich mit einem Erfolgserlebnis von den eigenen Fans in die Winterpause verabschieden. – Foto: Charly Becherer

Morgen, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried TSV Kottern TSV Kottern 14:00 PUSH

Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Für beide Mannschaften steht angesichts der Tabellensituation ein enorm wichtiges Spiel bevor. Kottern hat sich seit dem Trainerwechsel deutlich stabilisiert und in beeindruckender Art und Weise gepunktet. Mit Ball agieren sie sehr engagiert, spielen mit hoher Intensität nach vorne und setzen immer wieder spielerische Akzente. Wir wissen also genau, was auf uns zukommt. Unser Ziel ist es, den Schwung aus dem Spiel gegen die Löwen mitzunehmen und uns im letzten Heimspiel vor der Winterpause erfolgreich zu verabschieden.“ Personalsituation TuS Geretsried: Sebastian Rosina fällt mit einer Kapselverletzung aus. Dafür steht Keita Kawai nach überstandener Krankheit wieder im Kader zur Verfügung. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Wir sind mittlerweile ganz ordentlich in der Spur und wollen vor dem Winter natürlich versuchen, maximal zu punkten. Meine Mannschaft ist fleißig und wird inzwischen für ihren Aufwand belohnt. Am Samstag reisen wir nach Geretsried zu einem wahnsinnig wichtigen Spiel. Der Aufsteiger ist in der Liga angekommen und unter wohl schwierigen äußeren Bedingungen wird der größere Siegeswillen den Ausschlag geben." Personalsituation TSV Kottern: Die Allgäuer reisen mit "voller Kapelle" nach Geretsried.

Morgen, 15:00 Uhr SV Erlbach SV Erlbach Türkspor Augsburg TürkAugsburg 15:00 live PUSH

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Nach der bitteren Niederlage in Deisenhofen, in der wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben und uns am Ende einfach das Spielglück gefehlt hat, wollen wir im letzten Heimspiel unbedingt punkten - idealerweise natürlich dreifach - und unseren Zuschauern noch einmal eine starke Leistung zeigen. Türkspor Augsburg ist definitiv besser, als es der Tabellenstand vermuten lässt. Sie haben viel Qualität im Kader, liefern oft enge Spiele ab und hatten in vielen Situationen auch einfach Pech. Deshalb wird das eine richtig anspruchsvolle Aufgabe, das muss jedem klar sein. Trotzdem wollen wir zum Jahresabschluss die drei Punkte unbedingt bei uns behalten." Personalsituation SV Erlbach: Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Mann zur Verfügung. Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Das ist für uns das letzte Spiel vor der Winterpause, und danach haben wir genug Zeit, um zu schauen, wie es in der Frühjahrsrunde weitergeht. In Erlbach wird es sicher schwer - das ist ein sehr gutes Team, kompakt, mit einer stabilen Defensive und vorne immer gefährlich. Wir wissen genau, was uns dort erwartet. Meine Jungs müssen alles doppelt reinwerfen wie bisher, damit wir wenigstens im letzten Spiel nicht leer ausgehen. Die beste Elf wird auflaufen.“

Morgen, 18:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II SV Heimstetten Heimstetten 18:00 live PUSH