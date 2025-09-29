Am ersten kalendarischen Herbstsonntag diesen Jahres stand die Zeller Mannschaft nach zwei dürftigen Spielen in der Pflicht. Von Anfang an war klar, dass die Begegnung gegen den 1. FC Heiningen II eine harte und umkämpfte sein wird. Den Kampf nahm die Zeller Elf ab Sekunde eins voll an und trat physisch und psychisch auf einem anderen Level wie in den Vorwochen auf. Die Belohnung für die besonnene Spielweise dann endlich im zweiten Spielabschnitt. Nachdem man hellwach aus der Kabine kam, erzwang der TSG einen Handelfmeter. Till Berlet trat an und schob ein. 1:0 für den TSG. Im weiterhin offenen Schlagabtausch ließen sich beide Mannschaften wenig Freiräume. Zell agierte bissiger in den Zweikämpfen. Nach einem langen Ball aus den Zeller Hinterreihen tankte sich Leon Bauer bis in den Strafraum der Heininger durch, blieb eiskalt und erhöhte auf das verdiente 2:0. Auch dank des starken Zeller Torwarts Kevin König blieb bis zum Abpfiff die Null stehen.

Die letzten beiden Partien waren schwach. Umso wichtiger die Reaktion gegen einen Gegner, welcher seinerseits Ambitionen gen oberer Plätze hat. Die Trainer haben in den vergangen beiden Wochen zurecht deutliche Worte gefunden. Mit diesen Worten im Kopf erkämpfte sich die Mannschaft wichtige drei Punkte. Der Sieg gilt als Indiz dafür, dass sich der Wind dreht und wieder Spannung im Zeller Segel ist und damit Richtung Konstanz und Erfolg gesteuert wird.