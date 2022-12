Der WFV teilt neue Infos mit Ein Platz ist noch frei: Wer wird der letzte BLEIB FAIR-Monatssieger des Jahres 2022?

In der 35. Spielminute – die Gäste lagen mit 1:0 vorn – wurde ein Bochinger Spieler im Strafraum gefoult, der Schiedsrichter entschied sofort auf Elfmeter. Unmittelbar zuvor war bei einem Zusammenprall ein Böttinger Spieler verletzt liegengeblieben. Niklas Baum von der Spvgg Bochingen signalisierte dem Schiedsrichter, dass er seinen Gegenspieler im Zweikampf versehentlich mit der Hand im Gesicht getroffen habe. Der Unparteiische nahm den Elfmeter zurück, was für Beifall der Zuschauer beider Seiten sorgte. „Für mich ein absolut faires Verhalten gegenüber dem Gegner und mir“, kommentierte Schiedsrichter Oliver Teufel im Spielbericht.

Fairplay liegt uns am Herzen! Deshalb belohnen wir im Rahmen der Kampagne BLEIB FAIR an der Seite unseres Partners smart monatlich die besten Fairplay-Aktionen im Verbandsgebiet. Jeweils drei Aktionen stehen monatlich zur Abstimmung um den Monatssieg. Im November haben Niklas Baum (Spvgg Bochingen), Luise Pirincci (SV Jungingen) und der 13-jährige Thorge Lotz (SGM TSV Hirschau) auf sich aufmerksam gemacht. Eure Stimme entscheidet!

SV Jungingen – TSV Tettnang, Frauen Verbandsliga, 13.11.2022

Im Verbandsliga-Spiel des SV Jungingen lief gegen den TSV Tettnang die 65. Minute. Die abstiegsbedrohten Gastgeberinnen lagen mit 1:3 zurück, als der Schiedsrichter auf Strafstoß für Jungingen entschied – die Chance, das Spiel noch mal heiß zu machen. Doch die vermeintlich gefoulte Luise Pirincci gab zu, dass sie nicht getroffen worden war. Der Unparteiische nahm den Elfmeter zurück, dem SV Jungingen gelang dennoch ein 3:3-Unentschieden. Schiedsrichter Steffen Böhringer meldete die Aktion und sprach von einem „besonderen Fairplay“.

Aktion 3: Thorge Lotz (SGM TSV Hirschau)

SGM TSV Hirschau – TV Derendingen I, C-Junioren, Kreisleistungsstaffel Alb, 19.11.2022

Im C-Junioren-Spiel gegen den TV Derendingen lag die SGM TSV Hirschau in der 62. Minute mit 0:5 hinten, als der Schiedsrichter auf Elfmeter für Hirschau entschied. Trotz des hohen Rückstands verzichtete der 13-Jährige Thorge Lotz auf den Strafstoß und sagte dem Schiedsrichter, dass er seinen Gegenspieler zuerst getroffen hatte und es kein Foul war. Hut ab für diese Reaktion! Gemeldet wurde das Fairplay von Schiedsrichter Lieven Luz via Spielbericht.

