Der WFV teilt neue Infos mit Mädchenfußball, Nachhaltigkeit, Kreativität – VEAP-Gewinner überzeugen mit Vielfalt

Die volkswirtschaftliche Wertschöpfung des Amateurfußballs in Deutschland beträgt laut einer aktuellen UEFA-Studie 13,9 Milliarden Euro – pro Jahr! Hinter dieser unglaublichen Summe stehen in Württemberg rund 1.700 Vereine mit ihren ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was diese Menschen in ihren Dörfern, Gemeinden und Städten konkret leisten, wird beim Blick auf die beim Vereins-Ehrenamtspreis 2022 eingereichten Projekte deutlich.

Seit 2009 belohnt der Württembergische Fußballverband im Rahmen des VEAP jährlich bis zu drei Vereine pro Bezirk mit Preisen im Wert von insgesamt 80.000 Euro. Giuseppe Palilla ist als zuständiges Vorstandsmitglied Teil der VEAP-Jury: „Der Vereins-Ehrenamtspreis ist super, weil er ganz konkrete Beispiele dafür liefert, wie engagiert und kreativ sich unsere Ehrenamtlichen einbringen. Ich bin beeindruckt, wie vielfältig die Projekte auch in diesem Jahr waren. Und dabei ist eins klar: Die ausgezeichneten Vereine sind nur die Spitze des Eisbergs.“

Wir stellen fünf beispielhafte Projekte vor, eine Übersicht aller Gewinner gibt es hier.

„GirlsCamp“ als Keimzelle für den Mädchenfußball

Im Bezirk Enz/Murr überzeugte der umtriebige TV Aldingen die Jury gleich mit mehreren Engagements. Unter anderem beeindruckte der Aufbau einer Mädchenfußball-Sparte mit inzwischen 90 Jugend-Spielerinnen. Der Startschuss erfolgte im Sommer 2021 mit dem ersten „GirlsCamp“, für das sich 74 junge Fußballerinnen begeisterten. Aus dem Event resultierten insgesamt sechs Mädchenmannschaften, die in der Saison 2021/22 erstmals an den Start gingen. Als Trainerinnen fungieren überwiegend aktive Spielerinnen der Frauenmannschaft. „Wir sind stolz darauf, aus dem Stand heraus einen Bereich Mädchenfußball auf die Beine gestellt zu haben und fußballbegeisterten Mädchen in unserer großen Kreisstadt Remseck eine neue Heimat bieten zu können!“, schilderten die Aldinger in ihrer Bewerbung.

Zusammenrücken selbstverständlich: Vereinsheim wird zur Flüchtlingsunterkunft

Gleich mehrere Vereine dokumentierten in ihrer Bewerbung ihr bemerkenswertes Engagement zur Ukraine-Hilfe. Der SV Westergartshausen spendete die Eintrittsgelder seines Heimspiels gegen den SV Brettheim. Dazu kamen die Erlöse aus dem Kuchenverkauf einer Schulklasse sowie private Spenden. Am Ende standen beeindruckende 6.000 Euro auf dem Spendenscheck, den der Vorsitzende Daniel Kunz an eine Crailsheimer Ukraine-Hilfestelle übergab. Parallel unternahmen die „Moles“ einige Anstrengung, um ihr Vereinsheim in eine möglichst wohnliche Unterkunft für aus der Ukraine geflüchtete Menschen umzubauen. „In schlechten Zeiten muss man zusammenrücken“, erklärte Vereinskassier Jochen Wahler. Kurzerhand wurde sogar eine komplette Küche eingebaut. Im Bezirk Hohenlohe wird dieses Engagement mit dem ersten Platz prämiert.

Nachhaltig: Mit dem Fahrrad zum Fußball – und ins Panoramabad