Der WFV teilt neue Infos mit Siegerehrung für Mädels, Lauser und Höfleswetzer vor großer Kulisse

Nach der offiziellen Siegerehrung ging’s für die Kinder direkt in den Oberrang in der Untertürkheimer Kurve mit bestem Blick ins ausverkaufte Stadion. Dort warteten bereits die weiteren zweit- und drittplatzierten Teams Löwenmädels und FCE Mädels (beide Mädchen), GDR Super 1 und Beckers Buben (beide Höfleswetzer) sowie Schwaben Sport und FC Roter Feuerball (beide Lauser). Nach einem spannenden Bundesliga-Spiel und dem späten Siegtreffer hielt es kein Kind mehr auf seinem Sitz. Der VfB hat neben drei Punkten mit Sicherheit den einen neuen Anhänger oder die andere neue Anhängerin aus den Reihen der Höfleswetz-Sieger-Teams gewonnen.

Durch den Tunnel unter der Cannstatter Kurve hindurch direkt ans Spielfeld in der Mercedes-Benz-Arena laufen – ein einmaliges Erlebnis für die Sieger-Teams des 49. Höfleswetz-Turniers, das für leuchtende Augen bei den 10- bis 15-jährigen Kindern sorgte. Im Vorprogramm der Bundesliga-Partie VfB Stuttgart – FC Augsburg wurden vier Teams offiziell geehrt und erhielten jeweils ein Sieger-Trikot als Erinnerung an einen großen Tag. Neben den Erstplatzierten Rumms-Murr Kicker (Mädchen), Hacke-Spitze 123 (Höfleswetzer) und SV Fellbach (Lauser) wurde auch die fairste Mannschaft Fünf-Sterne-Skillers ausgezeichnet.

Und ein großes Dankeschön geht an die teilnehmenden Teams sowie deren Betreuerinnen und Betreuer!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.