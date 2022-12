Der WFV hat neue Infos veröffentlicht VR-Talentiade-CUP: TSV Tettnang und SSV Reutlingen holen den Titel.

Rund 1.200 Mannschaften haben auf Bezirksebene bereits am VR-Talentiade-CUP teilgenommen. Am vergangenen Sonntag, 4. Dezember, fand die Endrunde auf Verbandsebene statt. Am Ende eines spannenden Turniers bejubelten der SSV Reutlingen 1905 Fußball (Junioren) und der TSV Tettnang (Juniorinnen) jeweils den Titel in der gut besuchten Sporthalle in Pfalzgrafenweiler. Sie vertreten somit den Württembergischen Fußballverband beim baden-württembergischen Finale im März 2023.

SSV Reutlingen 1905 Fußball bejubelt Titel bei den Junioren

Bei den D-Junioren bezwang der SSV Reutlingen 1905 Fußball im Auftaktspiel den VfR Aalen mit 3:0. Mit zwei weiteren Siegen über den VfB Friedrichshafen und die Spvgg Möhringen schlossen die Reutlinger Kicker die Gruppe 1 auf dem ersten Platz ab. Im Halbfinale bezwang der SSV die SGM Bühlerzell/Bühlertann mit 4:1. Im Finale kam es zum Aufeinandertreffen mit der Schwarzwälder Fußballschule, das die D-Junioren aus Reutlingen ebenfalls für sich entschieden.

Tettnanger Mädels bezwingen im Finale den VfL Herrenberg

Bei den D-Junioren marschierte der TSV Tettnang ebenfalls mit drei Siegen durch die Gruppenhase. Alle Spiele waren äußerst spannend, lediglich ein Tor entschied jeweils über Sieg oder Niederlage. Da lediglich in einer Gruppe gespielt wurde, standen sich die beiden besten Mannschaften aus der Endrunde gegenüber. Der TSV Tettnang setzte sich, wie schon in der Gruppenphase, mit 1:0 knapp gegen den VfL Herrenberg durch.

Was ist die VR-Talentiade?

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg unterstützen den Kinder- und Jugendfußball in der Region als langjähriger Partner. Unter dem Begriff VR-Talentiade sammeln sich verschiedene Angebote und Veranstaltungen, die sich an den Fußballnachwuchs richten und den Einstieg in die Talentsuche und -förderung im wfv bilden. Der VR-Talentiade-Cup ist offen für alle Vereine, die eine D-Junioren- oder D-Juniorinnenmannschaft zum Spielbetrieb angemeldet haben. Die Siegerteams werden im Verlauf mehrerer Runden in Turnierform ausgespielt.

