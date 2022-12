Der WFV hat neue Informationen veröffentlicht wfv-Präsident Matthias Schöck zeichnet Trio für langjähriges Engagement aus

Im Rahmen der Tagung des wfv-Beirats in Wangen im Allgäu nutzte wfv-Präsident Matthias Schöck die Gelegenheit, um drei langjährige Wegbegleiter für ihr ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen.

Giuseppe Palilla startete seine Funktionärs-Karriere auf Vereinsebene als Schiedsrichter-Beauftragter bei der SpVgg Trossingen. Später war er Beisitzer der Schiedsrichtergruppe Tuttlingen, bevor er 2000 schließlich Schiedsrichter-Lehrwart des Württembergischen Fußballverbandes wurde. Zwischenzeitlich führte ihn sein Weg als Unparteiischer bis in die 1. Bundesliga, wo er insgesamt neun Spiele als Assistent begleitete. Ab 2009 engagierte sich Giuseppe Palilla im Verbands-Schiedsrichterausschuss, den er zwischen 2012 und 2021 leitete. Anschließend wechselte er in die Funktion des Verbands-Ehrenamtsbeauftragten – in dieser Rolle ist er aktuell Beisitzer im Verbandsvorstand. Für seine Verdienste wurde ihm die Verbands-Ehrennadel in Gold verliehen.

Michael Spörer leitet seit 2020 als Vorsitzender den Fußballbezirk Stuttgart. Bereits 1975 begann er für seinen Verein Stuttgarter Kickers Spiele als Schiedsrichter zu leiten. 25 Jahre später wurde Spörer mit der Schiedsrichter-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Seine Funktionärs-Karriere begann er zunächst als Beisitzer, dann arbeitete er für acht Jahre als Vorsitzender des Bezirkssportgerichts Stuttgart. Als Bezirksvorsitzender ist er Mitglied des wfv-Beirats, in dessen Kreis er im Dezember von Matthias Schöck die Verbands-Ehrennadel in Bronze überreicht bekam.

Sein Kollege Siegfried Kühner führt seit ebenfalls zwei Jahren den Fußballbezirk Riß als Vorsitzender. Kühner schnürte die Fußballschuhe erstmals 1986 für seinen Heimatverein SV Mietingen und ist seit 1997 dort in verschiedenen Funktionen tätig, darunter als Abteilungsleiter und Vorsitzender. Auf Bezirksebene engagiert er sich seit 2014, zunächst als Ehrenamtsbeauftragter und Beisitzer im Bezirksvorstand. Aktuell ist er nicht nur Bezirksvorsitzender, sondern nach wie vor Ehrenamtsbeauftragter sowie Integrationsbeauftragter im Bezirk Riß. Für seine Verdienste erhielt Kühner im Kreis des Beirats die Verdienst-Ehrennadel in Silber.

Wir gratulieren und bedanken uns herzlich für Euer ehrenamtliches Engagement!



